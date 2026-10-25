ADB dự kiến cho Indonesia vay 218 triệu USD xây 37 phòng thí nghiệm

Trong đó có kế hoạch xây dựng hàng chục phòng thí nghiệm mới theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta ngày 25/10, Cơ quan Giám sát thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) sẽ là đơn vị hưởng lợi chính từ gói tài chính này. ADB hiện đang hoàn thiện các chi tiết của chương trình.

Tại Makassar, khoảng 50 tỷ rupiah, tương đương gần 2,8 triệu USD, dự kiến được sử dụng để xây dựng một phòng thí nghiệm xanh trên khu đất rộng khoảng 3.300 m² nằm cạnh cơ sở hiện có của BPOM.

Người đứng đầu BPOM khu vực Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan cho biết kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị từ năm 2024 nhưng phải tạm dừng do chính sách tiết kiệm ngân sách của Chính phủ. Nguồn vốn của ADB sẽ giúp dự án được khởi động lại theo hướng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch, phòng thí nghiệm mới có thể giúp giảm khoảng 25% mức tiêu thụ điện và nước, đồng thời nâng năng lực kiểm nghiệm từ 86,4% lên 95,5%. Thời gian hoàn thành một quy trình kiểm nghiệm dự kiến rút từ tám ngày làm việc xuống còn năm ngày.

Khoản vay 218 triệu USD của ADB dự kiến tài trợ xây dựng 37 phòng thí nghiệm BPOM trên toàn Indonesia, đồng thời bổ sung các thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu tại một số cơ sở.

Tính đến tháng 4/2026, tổng cam kết của ADB đối với Indonesia, gồm các khoản vay công, viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật, đạt khoảng 50,6 tỷ USD. Giám đốc ADB tại Indonesia Bobur Alimov đánh giá nền tảng kinh tế vĩ mô của Indonesia vẫn vững chắc và khẳng định không có lo ngại về khả năng trả nợ của nước này.