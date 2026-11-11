ADB: Đông Nam Á cần 7.100 tỷ USD đầu tư hạ tầng đến năm 2040

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Đông Nam Á cần khoảng 7.100 tỷ USD vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng từ nay đến năm 2040 nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh năng lượng và xây dựng các nền kinh tế có khả năng kết nối, chống chịu tốt hơn.

Đây là ước tính trong báo cáo mới được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, báo cáo "Thách thức 7.000 tỷ USD: Xây dựng ASEAN của tương lai" ("The $7 Trillion Challenge: Building Tomorrow’s ASEAN") dự báo nhu cầu đầu tư hạ tầng của khu vực bình quân 476 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2026-2040, tương đương 8,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, với mức đầu tư hiện nay, nguồn vốn từ ngân sách chính phủ chỉ đáp ứng khoảng 45% nhu cầu, để lại khoảng trống tài chính 264 tỷ USD mỗi năm.

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Masato Kanda nhấn mạnh tăng trưởng của Đông Nam Á phụ thuộc đáng kể vào khả năng phát triển hạ tầng trong thời gian tới. Các nhà máy cần nguồn điện ổn định, trong khi doanh nghiệp cần những phương thức kết nối thị trường nhanh chóng và an toàn hơn.

Theo ông, Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ hỗ trợ các chính phủ thúc đẩy những dự án có tính khả thi, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Điện và giao thông chiếm tới 85% tổng nhu cầu đầu tư hạ tầng của khu vực, tương ứng 3.600 tỷ USD và 2.500 tỷ USD. Trong lĩnh vực năng lượng, các khoản đầu tư cần tập trung mở rộng năng lực phát điện, truyền tải và lưu trữ, đồng thời tăng cường kết nối xuyên biên giới thông qua Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid). Những nỗ lực này nhằm củng cố an ninh năng lượng, hỗ trợ sử dụng năng lượng sạch và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng vì gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Sáng kiến Lưới điện xuyên châu Á-Thái Bình Dương (Pan-Asia Power Grid Initiative) do Ngân hàng Phát triển châu Á khởi động hồi tháng 5 được kỳ vọng thúc đẩy trao đổi điện năng và kết nối xuyên biên giới trong khu vực, trên cơ sở phát triển Lưới điện ASEAN.

Đối với giao thông, đường bộ là lĩnh vực cần vốn đầu tư lớn nhất, gần 2.000 tỷ USD. Nhu cầu vốn cho đường sắt và sân bay cũng thuộc nhóm tăng nhanh nhất.

Ngân hàng Phát triển châu Á nhận định các mạng lưới giao thông tích hợp và kết nối xuyên biên giới sẽ giúp giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Đông Nam Á trên thị trường toàn cầu.

Hạ tầng số cần thêm 584 tỷ USD, chủ yếu dành cho mạng băng thông rộng và trung tâm dữ liệu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tăng cường kết nối số trong khu vực, cải thiện năng suất, năng lực cạnh tranh và hỗ trợ triển khai Thỏa thuận khung kinh tế số ASEAN.

Sáng kiến Hành lang số châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Digital Highway), cũng được Ngân hàng Phát triển châu Á khởi động hồi tháng 5, sẽ hỗ trợ đầu tư vào mạng cáp quang, cáp ngầm dưới biển, các điểm trung chuyển Internet và trung tâm dữ liệu khu vực đến năm 2035.

Trong khi đó, hạ tầng y tế cần khoảng 227 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2040, bao gồm việc xây dựng khoảng 49.000 cơ sở y tế mới, phần lớn là các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Những khoản đầu tư này sẽ góp phần củng cố hệ thống y tế và nâng cao khả năng ứng phó của khu vực trước các tình huống khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai./.