ADB đề xuất Kiểm toán nhà nước hỗ trợ trong đánh giá hệ thống quản lý tài chính công Việt Nam

Thông tin trên được chia sẻ tại buổi làm việc của đại diện Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), diễn ra vào chiều ngày 16/10, tại trụ sở KTNN. Buổi làm việc nhằm trao đổi một số nội dung liên quan đến kết quả đánh giá của ADB về hệ thống quản lý tài chính công; thảo luận về các định hướng đề xuất nhằm tăng cường hệ thống quản lý tài chính công Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỲNH ANH

Tham dự buổi làm việc, về phía KTNN có bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Tuấn Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, cùng đại diện của một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Về phía ADB có bà Tiêu Thị Thanh - Cán bộ Quản lý Tài chính, Cơ quan Đại diện Thường trú của ADB tại Việt Nam; ông Denis Nacario - Chuyên gia chính thực hiện Đánh giá quản lý hệ thống tài chính công tại Việt Nam; bà Bùi Bích Phương - Chuyên gia trong nước của ADB.

Các đại diện phía KTNN Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: QUỲNH ANH

Theo chia sẻ của bà Tiêu Thị Thanh, ADB đang thực hiện Đánh giá hệ thống quản lý tài chính công Việt Nam. Quá trình này được ADB tiến hành từ tháng 05 đến tháng 11/2026 theo 5 bước: Khởi động; Đánh giá; Tham vấn và thống nhất; Triển khai và theo dõi; Đánh giá kết quả.

Ông Denis Nacario cho biết, ADB đã đưa ra dự thảo một số ý kiến đánh giá khi thực hiện Báo cáo Đánh giá Quản lý tài chính công cấp Trung ương và địa phương. Theo đó, ADB đã tập trung đánh giá theo 6 trụ cột trong quản lý tài chính công, gồm: Lập kế hoạch và lập ngân sách; Quản lý ngân quỹ và dòng vốn; Kế toán và báo cáo tài chính; Kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ; Kiểm toán nhà nước.

Nhằm hoàn thiện Báo cáo Đánh giá hệ thống quản lý tài chính công Việt Nam, đại diện của ADB đề xuất đại diện của KTNN trao đổi thông tin liên quan đến kết quả rà soát Đánh giá quản lý tài chính công do ADB thực hiện (trụ cột VI). Trụ cột này đánh giá tổ chức và hoạt động Kiểm toán nhà nước của quốc gia, đặc biệt là thẩm quyền và tính độc lập của cơ quan Kiểm toán; chuẩn mực Kiểm toán nhà nước; việc gửi báo cáo hằng năm cho cơ quan lập pháp; quy trình theo dõi phát hiện kiểm toán; yêu cầu về nhân sự Kiểm toán nhà nước và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán.

Đại diện phía ADB tham dự buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Anh

Bà Lăng Trịnh Mai Hương cho biết, khi nhận được bảng câu hỏi từ phía ADB, Vụ Hợp tác quốc tế đã phối hợp với các đơn vị dự thảo bản trả lời, trình lãnh đạo KTNN và đã gửi bản trả lời cho ADB. Nhưng ngay trước buổi làm việc, phía ADB tiếp tục gửi thêm một số nội dung, trong đó có nêu một số nhận định của ADB. Do đó, trong khuôn khổ buổi làm việc, phía KTNN sẽ chỉ tập trung làm rõ thêm những nội dung đã đề cập trong bản trả lời gửi ADB.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số nội dung của bản dự thảo Báo cáo Đánh giá mà ADB đã cung cấp cho KTNN Việt Nam, trong đó tập trung vào quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam về quyền và trách nhiệm của KTNN là thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Nhân dịp này, đại diện phía ADB cũng đề xuất KTNN có thể cân nhắc, xem xét thực một số cuộc kiểm toán liên quan đến nguồn vốn viện trợ của ADB cho các chương trình, dự án.

Kết luận buổi làm việc, bà Lăng Trịnh Mai Hương yêu cầu phía ADB tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Đánh giá theo đúng những nội dung mà KTNN đã trả lời, tổng hợp thành một bản cuối cùng gửi KTNN. Trên cơ sở đó, lãnh đạo KTNN sẽ xem xét, phản hồi thông tin chính thức tới ADB.

Bên cạnh đó, việc bổ sung các cuộc kiểm toán theo đề xuất của ADB sẽ được lãnh đạo Ngành cân nhắc cho phù hợp với điều kiện và khả năng ở từng thời điểm, bởi KTNN luôn phải ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán trọng tâm theo quy định của pháp luật./.