ADB có Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam từ ngày 16/10

Ông Scott Roberts chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. (Ảnh: ADB)

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam. Ông chính thức nhậm chức tại Hà Nội từ ngày 16/10/2026, phụ trách các hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Trên cương vị mới, ông Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội, đồng thời chỉ đạo triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam. Các trọng tâm gồm thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và thời tiết cực đoan, cũng như chuyển đổi sang nền kinh tế cạnh tranh hơn, lấy khu vực tư nhân làm động lực.

Ông sẽ phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ đầu tư chất lượng cao và các cải cách phục vụ phát triển bền vững.

“Tôi rất vinh dự được làm việc tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và là đối tác quan trọng của ADB”, ông Roberts chia sẻ. Ông cho biết ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua tài trợ cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động vốn tư nhân và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ông Roberts có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm làm việc tại ADB. Gia nhập ngân hàng vào tháng 3/2010, ông từng phụ trách các giao dịch tài trợ cơ sở hạ tầng tại Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân và đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, lãnh đạo.

Trước khi được bổ nhiệm, ông là Trưởng Bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ADB, chịu trách nhiệm điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD nhằm tăng cường kết nối tại Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan đến ASEAN.

Trước đó, ông thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh của Cambridge Energy Research Associates, hiện thuộc S&P Global, và từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư năng lượng của GE Capital.

Ông Roberts mang quốc tịch Hoa Kỳ, có bằng Thạc sĩ Quản lý công của Trường Harvard Kennedy, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử nhân của Trường Đại học Tufts tại Hoa Kỳ.

ADB là đối tác lâu năm của Việt Nam, hỗ trợ đầu tư và cải cách trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, năng lượng sạch, dịch vụ đô thị, cấp thoát nước, nông nghiệp, giáo dục và quản lý tài chính công. Hoạt động hỗ trợ của ngân hàng phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 của Việt Nam.