ADB bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam. Ảnh: ADB.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông báo bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam. Ông chính thức nhận nhiệm vụ tại Hà Nội từ ngày 16/10/2026, lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB và điều phối các hoạt động hợp tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Trong vai trò mới, ông Scott Roberts sẽ chỉ đạo triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có sức cạnh tranh cao hơn, lấy khu vực tư nhân làm động lực.

Ông sẽ phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức xã hội dân sự nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư chất lượng cao, hỗ trợ cải cách và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, ông Scott Roberts bày tỏ vinh dự khi được làm việc tại Việt Nam – một trong những nền kinh tế năng động của châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. Ông cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, bao trùm thông qua tài trợ hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động vốn tư nhân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ông Scott Roberts (quốc tịch Mỹ) có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó 16 năm gắn bó với ADB. Trước khi đảm nhiệm vị trí tân Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, ông là Trưởng bộ phận lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ngân hàng, phụ trách điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD nhằm tăng cường kết nối khu vực Đông Nam Á.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý công của Trường Harvard Kennedy, và Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trước khi gia nhập ADB, ông từng thành lập chi nhánh Bắc Kinh cho hãng tư vấn Cambridge Energy Research Associates (nay thuộc S&P Global) và giữ chức Phó chủ tịch phụ trách đầu tư năng lượng của GE Capital.