ADB bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam

Ông Scott Roberts. Ảnh: ADB

Ông Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội và phụ trách các hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Ông Roberts sẽ chỉ đạo triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam, tập trung vào tăng trưởng xanh và bao trùm, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan, cũng như quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Ông Roberts sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư chất lượng cao và những cải cách giúp thúc đẩy phát triển bền vững.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, ông Scott Roberts nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. Ông khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng xanh hơn và bao trùm hơn thông qua việc tài trợ cơ sở hạ tầng, huy động vốn tư nhân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tân Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam có hơn 27 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm công tác tại ADB. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như phụ trách các giao dịch tài trợ cơ sở hạ tầng tại Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân, Trưởng Bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ADB, chịu trách nhiệm điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD của ngân hàng nhằm tăng cường kết nối tại Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan đến ASEAN.

ADB là đối tác phát triển lâu năm của Việt Nam, cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong các lĩnh vực thiết yếu như giao thông, năng lượng sạch, cấp thoát nước, phát triển nông thôn, giáo dục và tài chính công. Các chương trình của ADB hướng tới việc phối hợp chặt chẽ với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam.