Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với vai trò cơ quan đầu mối hợp tác của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) tại Việt Nam, ngày 26/11, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết hội thảo diễn ra trong bối cảnh ASEAN đã hoàn thành đánh giá cuối kỳ các kế hoạch, chương trình hợp tác khu vực giai đoạn 2021-2025 và bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên ba trụ cột của Cộng đồng.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của ACWC kể từ khi thành lập năm 2010, Thứ trưởng Cao Huy khẳng định các Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2016-2025 đã hỗ trợ thiết thực các quốc gia thành viên hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ nạn nhân.

Tuy nhiên, trước những thách thức mới đan xen như rủi ro đối với phụ nữ và trẻ em trên môi trường số, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến động kinh tế-xã hội, ASEAN cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, tăng cường phối hợp và thúc đẩy các giải pháp toàn diện hơn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh Việt Nam luôn gắn việc thực hiện các cam kết khu vực với mục tiêu, ưu tiên phát triển quốc gia; đồng thời tham gia các cơ chế hợp tác ASEAN với vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm. Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã ban hành, sửa đổi nhiều luật, bộ luật theo hướng lồng ghép bình đẳng giới; triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới.

Các chương trình, chính sách tiêu biểu gồm Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030; Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030; Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Những nỗ lực này được phản ánh qua các kết quả đáng chú ý: Việt Nam đã thu hẹp 70,7% khoảng cách giới, cao hơn mức trung bình toàn cầu và khu vực. Riêng lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2%, đưa Việt Nam vào nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên Việt Nam có 5 nữ lãnh đạo cấp cao, gồm một Ủy viên Bộ Chính trị, một Phó Chủ tịch nước, hai Phó Chủ tịch Quốc hội và một Phó Thủ tướng Chính phủ. Hơn 82% địa phương cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Ở khu vực tư nhân, phụ nữ nắm giữ 38,6% vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp quy mô vừa; tỷ lệ nữ giám đốc điều hành đạt 39,1%, cao hơn mức trung bình 24,2% của ASEAN.

Thứ trưởng Cao Huy cho rằng những kết quả trên là cơ sở để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN. Ông cảm ơn Ban Thư ký ASEAN, các đại diện ACWC, Bộ Y tế, các bộ, ngành và đối tác quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong công tác thúc đẩy, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em. Đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, sự tham gia của các tổ chức xã hội và hợp tác của các đối tác trong nước, quốc tế.

Tại hội thảo, đại diện Ban Thư ký ASEAN và các đại diện ACWC của Thái Lan chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025, cùng hai Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2016-2025.

Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế và thách thức trong quá trình triển khai, hội thảo cập nhật định hướng, ưu tiên trọng tâm của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2026-2030 và các Kế hoạch hành động khu vực ASEAN giai đoạn 2026-2035, làm cơ sở xác định nội dung hợp tác thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong phiên thảo luận chuyên đề, đại diện Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) và Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chia sẻ các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam về thúc đẩy, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn tới. Các đại biểu trao đổi, đề xuất sáng kiến và hoạt động hợp tác thiết thực, đồng thời thúc đẩy lồng ghép ưu tiên, kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam vào chương trình nghị sự của ACWC và ASEAN.

Hội thảo tạo cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật định hướng hợp tác khu vực và tham vấn các cơ quan, tổ chức, đối tác liên quan nhằm hoàn thiện ưu tiên hợp tác của ACWC. Sự kiện cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và đối tác, thúc đẩy thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN về bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em./.

Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) được thành lập tại Hà Nội năm 2010, gồm 22 đại diện từ 11 nước thành viên. Ủy ban thúc đẩy, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em trong khu vực. Từ năm 2018, Việt Nam duy trì hội thảo tham vấn quốc gia ACWC hằng năm nhằm cập nhật việc triển khai kế hoạch công tác và trao đổi về các ưu tiên hợp tác.