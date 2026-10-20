ACV và thành phố Huế sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng Sân bay quốc tế Phú Bài

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, thành phố Huế. (Ảnh: ACV cung cấp)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ phối hợp với thành phố Huế đưa ra các giải pháp phát triển du lịch gắn với xúc tiến hàng không, đồng thời thảo luận định hướng quy hoạch, nâng cấp đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách và nâng cao năng lực phục vụ của Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài trong giai đoạn tới.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 01/7/2026, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Để đáp ứng nhu cầu du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và hạ tầng hàng không, tại buổi làm việc giữa ACV với thành phố Huế nhằm đánh giá tình hình khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài trong 9 tháng đầu của năm 2026 vào sáng 20/10, lãnh đạo thành phố Huế đề xuất rà soát, điều chỉnh công suất thiết kế đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu hành khách/năm, đồng thời kiến nghị sớm đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đồng bộ trước năm 2030.

Bên cạnh đó, thành phố Huế đề xuất ACV chủ trì, phối hợp với thành phố, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu mở các đường bay quốc tế thường lệ hoặc thuê chuyến, trước mắt hướng tới những thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Việc phối hợp quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và xúc tiến đường bay sẽ được nghiên cứu theo hướng gắn kết chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển bền vững thị trường hàng không tại Huế.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho biết Tổng công ty phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, từng bước nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tới chủ động chuẩn bị cho nhu cầu phát triển của Sân bay Phú Bài trong thời gian tới.

ACV định hướng hiện đại hóa hoạt động khai thác gắn với chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, trong đó có việc nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tối ưu hóa quy trình phục vụ tại Sân bay Phú Bài. Những giải pháp này hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm hành khách và từng bước phát triển mô hình cảng hàng không thông minh.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng quản lý tài sản, hạ tầng tại cảng và các quy định liên quan, ACV sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng nhằm làm rõ những nội dung cần thiết, từ đó nghiên cứu hướng triển khai phù hợp.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn nhận các cảng hàng không tại địa phương không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và giao thương, ACV tăng cường phối hợp với thành phố Huế và các hãng hàng không nghiên cứu những giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thu hút hãng bay, mở mới đường bay, tăng tần suất khai thác và nâng cao sản lượng hành khách.

“Việc tăng cường liên kết giữa ACV và thành phố Huế, kết hợp phát triển đồng bộ hạ tầng hàng không với xúc tiến thị trường và chuyển đổi số, sẽ góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương và mạng lưới hàng không quốc gia,” ông Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh./.