ACV tập huấn về quản lý an ninh hàng không các sân bay

Tham dự khóa học có lãnh đạo ACV, lãnh đạo Ban An toàn - Kiểm soát chất lượng, với sự tham gia của Giám đốc 22 Cảng hàng không và các chi nhánh trực thuộc ACV cùng Giám đốc các Chi nhánh Dịch vụ hàng hóa (LTCS) và Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành (LTAFS).

Chương trình đào tạo tập trung các kỹ năng quản lý, chỉ đạo và điều hành công tác bảo đảm an ninh. Ảnh: ACV

Khóa học nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và xử lý tình huống an ninh cho đội ngũ lãnh đạo các cảng hàng không và chi nhánh trực thuộc ACV.

Chương trình tập trung vào kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh tại các đơn vị. Học viên được bồi dưỡng năng lực xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không và tổ chức ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Đây là những nội dung gắn với trách nhiệm của lãnh đạo các cảng và chi nhánh trong quá trình điều hành hoạt động khai thác.

Lãnh đạo 22 Cảng hàng không và các chi nhánh trực thuộc ACV tham gia chương trình đào tạo. Ảnh: ACV

Theo chương trình đào tạo, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi về xây dựng và phát triển văn hóa an ninh hàng không, kiểm soát an ninh nội bộ và quản lý rủi ro. Chương trình cũng đề cập đến việc khai thác hiệu quả hạ tầng, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo đảm an ninh.

Lãnh đạo 22 Cảng hàng không và các chi nhánh trực thuộc ACV tham gia chương trình đào tạo. Ảnh: ACV

Thông qua chương trình đào tạo, ACV tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, ý thức trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ lãnh đạo các đơn vị, góp phần củng cố hệ thống an ninh hàng không đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác tại toàn mạng lưới Cảng hàng không do đơn vị quản lý.