ACV tăng tốc đầu tư, mở rộng năng lực hàng không

Các dự án xây dựng, mở rộng Cảng hàng không, từ Long Thành, Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, Đà Nẵng, Cà Mau... đang được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy mạnh đầu tư, từng bước bổ sung năng lực vận tải và tăng kết nối vùng.

Hạ tầng hàng không được đầu tư đồng bộ sẽ tạo thêm động lực phát triển du lịch, logistics, mở rộng không gian phát triển kinh tế địa phương và góp phần nâng sức cạnh tranh quốc gia.

Đầu tư đồng bộ trên toàn mạng lưới

Ngày 13-10, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ACV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, tổng công ty tiếp tục duy trì tăng trưởng, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt trên mạng lưới 21 cảng hàng không trực thuộc với lượng hành khách, hàng hóa và số lượt cất hạ cánh đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nhu cầu vận tải tiếp tục mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu bổ sung năng lực hạ tầng.

Các hệ thống công nghệ, kỹ thuật phục vụ khai thác sân bay Long Thành cơ bản hoàn thiện. Ảnh: ACV

Tại phía Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm được ACV tập trung nguồn lực, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại từ tháng 12-2026. Cùng với thi công, lắp đặt thiết bị, các nhiệm vụ vận hành thử, hoàn thiện quy trình và chuẩn bị nhân lực phải được triển khai đồng bộ.

Sân bay Long Thành mở ra cơ hội tổ chức lại mạng lưới hàng không khu vực TPHCM, tăng khả năng phát triển đường bay và vận tải hàng hóa. Khi phương án khai thác được phối hợp hợp lý với Tân Sơn Nhất, hai sân bay có thể bổ trợ nhau, tạo thêm lựa chọn cho các hãng bay và hành khách. Đây cũng là điều kiện để khu vực phía Nam nâng sức hấp dẫn đối với du lịch, thương mại và đầu tư.

Trước đó, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác từ tháng 4-2025, bổ sung công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất hệ thống nhà ga của cảng lên 50 triệu lượt khách/năm. Công trình góp phần giảm áp lực cho nhà ga T1, cải thiện không gian phục vụ và khả năng tổ chức các chuyến bay nội địa.

Trong 9 tháng năm 2026, mạng lưới 22 cảng hàng không do ACV quản lý phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: ACV

Ở phía Bắc, dự án mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài khánh thành tháng 12-2025, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm. Số cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, bổ sung năng lực phục vụ khách quốc tế tại cửa ngõ hàng không Thủ đô.

Tại miền Trung, ngày 27-8-2026, ACV phối hợp thành phố Đà Nẵng công bố triển khai dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 và mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1. Cùng với dự án nhà ga hàng hóa mới, các hạng mục này hướng tới nâng năng lực phục vụ đồng thời hành khách và hàng hóa, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ và logistics của khu vực.

Nếu các sân bay lớn tập trung giải quyết áp lực tăng trưởng, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau mang ý nghĩa mở thêm khả năng tiếp cận vùng cực Nam. Với vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, dự án xây dựng đường cất hạ cánh mới dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Việc nâng cấp Cảng hàng không này lên cấp 4C được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa địa phương với các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có TPHCM.

Phát huy hiệu quả từng công trình

Tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, ACV xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu hoạt động khai thác, nâng chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi xanh ở mỗi sân bay. Đây là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với hiệu quả đồng vốn: hạ tầng hiện đại cần quy trình vận hành tốt để rút ngắn thời gian phục vụ, sử dụng thiết bị hợp lý và kiểm soát chi phí.

Hàng không Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Ảnh: ACV

Với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, yêu cầu này đang được triển khai khẩn trương trong giai đoạn chuyển từ đầu tư sang vận hành. Nhà ga, khu bay, hệ thống công nghệ và lực lượng nhân sự phải phối hợp thành một chỉnh thể. Công tác kiểm tra, vận hành thử và xử lý tình huống cần được thực hiện kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ. Những kết quả đạt được rất tích cực trong 9 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để ACV tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khai thác và chất lượng phục vụ trên toàn mạng lưới.

Không chỉ mở rộng hạ tầng, chất lượng dịch vụ và quản trị khai thác tại các sân bay cũng ghi nhận nhiều bước tiến vượt bậc nhờ công nghệ. Trong đó, việc áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không (A-CDM) tiếp tục phát huy hiệu quả rõ rệt.

Tại Tân Sơn Nhất, thời gian tàu bay lăn giảm giúp tiết kiệm hơn 3,7 triệu USD chi phí nhiên liệu cho các hãng hàng không. Tại Nội Bài, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) đạt 71,47%, thời gian lăn ra giảm gần 1,5 phút mỗi chuyến. ACV cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu căn cước công dân gắn chip, VNeID mức độ 2, xác thực sinh trắc học và thu phí tự động không dừng trên toàn hệ thống.

Đặc biệt, vị thế của hàng không Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định khi trong tháng 9, lãnh đạo ACV đã tham gia Ban điều hành Toàn cầu của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI World), tạo bước đệm quan trọng để ACV hội nhập sâu rộng, chuẩn hóa năng lực quản trị tiệm cận các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

ACV báo lãi vượt 31% kế hoạch năm Trong 9 tháng năm 2026, mạng lưới 22 cảng hàng không do ACV quản lý phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng với 36 triệu lượt, tăng 10,8%, đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng chung. Cùng với hành khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%; sản lượng cất hạ cánh đạt hơn 568.000 lượt, tăng 7,1%. Riêng quý 3-2026, các cảng hàng không phục vụ 33,1 triệu lượt hành khách, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu công ty mẹ tăng 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế vượt 31% kế hoạch cả năm 2026. Kết quả này tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp hạ tầng, đáp ứng nhu cầu khai thác.