ACV phải hoàn thành 15 thủ tục liên quan để vận hành khai thác Sân bay Long Thành

Thi công lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

366 chuyến bay mỗi tuần trong giai đoạn đầu khai thác

Ngày 4-10, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, ACV đề xuất thời điểm đưa vào khai thác một phần Sân bay Long Thành từ ngày 24-12-2026.

Chạy thử hệ thống băng chuyền vận chuyển hành lý tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo lãnh đạo ACV, việc đưa Sân bay Long Thành vào khai thác được xây dựng theo nguyên tắc tăng dần quy mô. Trong giai đoạn 1, từ tháng 12-2026 đến tháng 3-2027, nhà ga hành khách sẽ khai thác cánh Tây và khu trung tâm. Sản lượng dự kiến do Vietnam Airlines và Vietjet đăng ký tương đương 6-10% công suất thiết kế, khoảng 20-30 chuyến bay/ngày, tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng dự kiến tối đa trong giai đoạn này là 366 chuyến bay/tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

“Với quyết tâm của ACV, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đồng hành tối đa, trách nhiệm cao nhất để giải quyết tất cả các thủ tục đảm bảo theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn ICAO” - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng nhấn mạnh.

Đối với hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 sẽ phục vụ hàng hóa quốc nội từ ngày 24-12-2026. Từ tháng 1-2027, nhà ga bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ.

Giai đoạn 2, từ tháng 4 đến tháng 10-2027, khi Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục mở thêm các đường bay quốc tế đi châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Mỹ và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế.

Cùng thời gian này sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép cho toàn bộ hạ tầng và thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế RA3 đối với hàng vào EU; TSA đối với hàng vào Hoa Kỳ.

Giai đoạn 3, từ tháng 10-2027, căn cứ lịch bay mùa đông, Sân bay Long Thành sẽ chính thức khai thác 100% công suất thiết kế giai đoạn 1 với đầy đủ mạng bay quốc tế và nội địa, bao gồm các tuyến vận chuyển hàng hóa đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Hoàn thiện “cuốn chiếu” các hồ sơ liên quan

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đang bám sát kế hoạch triển khai của ACV, chủ đầu tư Dự án Thành phần 3, Sân bay Long Thành; đồng thời, đã lên các kịch bản, những điều kiện, quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, điều kiện của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho phép để đưa sân bay vào khai thác vận hành.

“Cục Hàng không Việt Nam đang đồng hành cùng ACV làm "cuốn chiếu". Tức làm đến đâu phối hợp ACV, Sân bay Long Thành hoàn thiện các hồ sơ liên quan để làm sao khi ACV sẵn sàng thì Cục Hàng không Việt Nam cũng có thể đánh giá, cấp phép đảm bảo điều kiện khai thác theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và ICAO” - ông Uông Việt Dũng cho biết.

Tiến độ thi công xây dựng Dự án Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh. Ảnh: Phạm Tùng

Ông Uông Việt Dũng cũng cho biết thêm: Đến thời điểm đưa vào khai thác Sân bay Long Thành, ACV có rất nhiều thủ tục phải hoàn thành. Theo rà soát của Cục Hàng không Việt Nam, ACV phải hoàn thành 15 thủ tục liên quan. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, đơn vị quản lý bay cũng phải hoàn thành các thủ tục khác. Các thủ tục này đang được thực hiện song song để khi có kết quả hoàn thành xây dựng, được nghiệm thu thì cũng đảm bảo các điều kiện đưa vào khai thác. Đây là những tiêu chuẩn bắt buộc của quốc tế và những quy định rất chặt chẽ của ICAO khi đưa sân bay vào khai thác. Phải đảm bảo được tất cả các điều kiện và quy định về an toàn và an ninh hàng không của quốc tế.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Theo kinh nghiệm của quốc tế và quá trình quan sát các sân bay lớn trên thế giới, khi đưa vào khai thác một sân bay lớn với dây chuyền, hệ thống công nghệ, thiết bị rất lớn, rất hiện đại, ngoài chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), các sân bay trước khi đưa vào khai thác chính thức cần thời gian từ 6-9 tháng để vận hành, chạy thử khai thác một cách nhuần nhuyễn, đảm bảo tất cả các yêu cầu liên quan.