Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về đầu tư xây dựng các công trình trong sân bay của Cảng hàng không Đồng Hới.

Sau khi quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới được phê duyệt, ACV có trách nhiệm chủ trì lập kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng cảng, trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng tổ chức lập theo phương thức tiếp nhận hỗ trợ bằng sản phẩm từ doanh nghiệp Cảng hàng không Đồng Hới là ACV.

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết cảng hàng không, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phương án quy hoạch (nếu cần thiết) đối với các công trình trong sân bay gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu phụ trợ...

Việc rà soát nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu vận tải, đường bay, loại tàu bay khai thác dự kiến của Cảng.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ, doanh nghiệp cảng hàng không có trách nhiệm chủ trì lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không theo quy hoạch chi tiết cảng hàng không được phê duyệt, trong đó bao gồm các công trình trong sân bay.

Do đó, sau khi quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới được phê duyệt, ACV có trách nhiệm chủ trì, tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng cảng và trình Bộ Xây dựng phê duyệt. Đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu phương án đầu tư các công trình trong sân bay.

Liên quan đến nguồn vốn đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện Luật Đầu tư công năm 2024, Bộ đã giao các đơn vị rà soát, xây dựng nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình trong sân bay là tài sản công do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.

Trong đó, ưu tiên được đặt ra là cải tạo những công trình đã xuống cấp, có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 phân bổ cho Bộ Xây dựng có hạn, đồng thời được ưu tiên tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng cho biết chưa thể cân đối, bố trí vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình trong sân bay của Cảng hàng không Đồng Hới.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị trong quá trình lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới, ACV tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị để nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp.

Việc đề xuất cần căn cứ vào đánh giá sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị đầu tư xây dựng đường lăn song song, đường lăn nối và các công trình phụ trợ tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Đồng Hới được định hướng đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO).

Công suất khai thác thời kỳ 2021-2030 dự kiến đạt khoảng 3 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 nâng lên khoảng 5 triệu hành khách/năm.