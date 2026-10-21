ACV chi 6.300 tỷ đồng thanh toán nhà thầu, thúc tiến độ sân bay Long Thành

Quầy làm thủ tục đã được lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Đây là công trình được Đảng, Nhà nước và người dân rất quan tâm; chịu áp lực rất lớn về tiến độ. Để đảm bảo sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại cuối năm nay, ACV đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh việc thi công các gói thầu.

Theo ACV, nhằm đảm bảo nguồn lực cho nhà thầu thi công các hạng mục, khoảng 5 tháng qua, ACV đã thực hiện 7 đợt thanh toán với tổng giá trị khoảng 6.300 tỷ đồng cho các hạng mục trên công trường. Hiện ACV đã chuẩn bị đủ nguồn kinh phí để tiếp tục thanh toán những khối lượng đủ điều kiện, đồng thời rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ đối với vật tư, thiết bị đã tập kết tại công trường nhằm bảo đảm dòng tiền và duy trì tiến độ thi công.

Với các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ, ACV phối hợp cùng các đơn vị rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phạm vi công việc và chuyển giao một số phần việc cho nhà thầu khác có đủ năng lực triển khai. Tăng cường phối hợp với nhà thầu trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cấp phép, bảo đảm các hạng mục đưa vào khai thác đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và chất lượng.

Về nhà ga hành khánh, liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần xây dựng kiến trúc và lắp đặt thiết bị; kiểm tra, chạy thử các thiết bị quan trọng đã đưa về công trường. Đến nay, hệ thống điện và mạng dữ liệu chính tại nhà ga đã được triển khai, tạo cơ sở để đẩy nhanh công tác kiểm tra, chạy thử và bàn giao thiết bị. Các khu vực ưu tiên phục vụ chương trình thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) cũng được tập trung triển khai theo kế hoạch, nhằm bảo đảm các hệ thống thiết yếu sẵn sàng trước thời điểm đưa nhà ga vào khai thác.

Cửa an ninh tự động tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành các công việc thuộc phạm vi đảm nhận, đáp ứng mục tiêu đưa nhà ga hành khách vào vận hành trong tháng 12/2026, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại theo tiến độ.

Với hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật (gói thầu 4.8), liên danh nhà thầu đang huy động hơn 2.000 nhân sự và gần 200 máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, tuyến đường trục chính từ cổng số 1 đến khu vực nhà ga dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026; đoạn từ nhà ga đến cuối tuyến hoàn thành trong tháng 11, các hạng mục vỉa hè, cây xanh, sơn kẻ đường và biển báo tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 12/2026. Hạng mục cầu cạn, đường cấp 3, bãi đỗ xe, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng cũng đang được tập trung thi công, hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Theo ACV, quá trình thi công gói thầu 4.8 các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung vật liệu đá, nhựa đường, huy động nhân lực. Để khắc phục, nhà thầu đã chủ động tìm kiếm, điều phối nguồn cung từ nhiều thị trường, đồng thời điều chỉnh linh hoạt việc tổ chức thi công theo khả năng cung ứng vật liệu và tiến độ từng hạng mục; thường xuyên bổ sung nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao. Liên danh nhà thầu đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật trong tháng 12/2026, góp phần bảo đảm tiến độ chung của sân bay Long Thành.

Về nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ (gói thầu 7.8), liên danh nhà thầu đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đáp ứng kế hoạch đưa công trình vào khai thác cùng nhà ga hành khách. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần kết cấu bê tông và kết cấu thép trước 30/10/2026, tiếp tục hoàn thiện phần mái và lắp đặt thiết bị cơ điện trong tháng 11. Để bù đắp tiến độ gói thầu 7.8, thời gian gần đây các đơn vị đã tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca đến 21 giờ hàng ngày, một số thời điểm thi công từ ngày hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Riêng hệ thống vận hành hàng hóa tự động tại nhà ga hành hóa số 1, do phải đặt hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài, thiết bị dự kiến được đưa về công trường vào đầu tháng 2/2027. Các bên đang nỗ lực làm việc với nhà cung cấp để rút ngắn thời gian bàn giao thiết bị, đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức khai thác từng phần trong giai đoạn đầu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận hành của sân bay khi một số hệ thống tự động chưa hoàn thiện. Liên danh nhà thầu cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các hạng mục thuộc gói thầu 7.8 theo kế hoạch khai thác trong tháng 12/2026.

Tại gói thầu nhà để xe, liên danh nhà thầu đang ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện một số khu vực nhằm đưa một phần công trình vào sử dụng trong giai đoạn đầu sân bay đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách.

Theo ACV, Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu) sân bay Long Thành có 16 gói thầu xây lắp chính, đến giữa tháng 10 này tổng giá trị sản lượng thực hiện các gói thầu đạt gần 74.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% giá trị hợp đồng. Hiện 4 gói thầu đã hoàn thành, nhiều gói thầu khối lượng thực hiện trên 90% như: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay; sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách; đường cất hạ cánh thứ hai và đường lăn. Dự án có 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ gồm: nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe.