Achraf Hakimi từ chối gia hạn hợp đồng sớm với PSG

Achraf Hakimi đang trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình PSG dưới thời HLV Luis Enrique.

Phong độ ổn định cùng những màn trình diễn nổi bật của hậu vệ người Ma Rốc giúp anh tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột trong thành phần của đội bóng PSG.

Trước những đóng góp quan trọng của Hakimi, ban lãnh đạo PSG đã bắt đầu tính đến phương án đảm bảo tương lai lâu dài cho cầu thủ này.

Theo đó, đội bóng nước Pháp mới đây đã có động thái tiếp cận người đại diện của anh để thăm dò khả năng gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, nỗ lực ban đầu của PSG chưa mang lại kết quả như mong đợi. Theo tờ L'Équipe, phía Hakimi đã quyết định tạm dừng và chưa sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán chính thức về một bản hợp đồng mới.

Hakimi là cầu thủ quan trọng trong đội hình PSG. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters

Đáng chú ý, quyết định của hậu vệ người Ma Rốc không liên quan đến những bất đồng về mức lương, điều khoản tài chính hay thời hạn hợp đồng.

Thay vào đó, Hakimi cùng các đại diện cho rằng vẫn còn quá sớm để bàn về tương lai, bởi anh chưa chịu bất kỳ áp lực nào phải ký kết thỏa thuận mới.

Cách đây hai năm, Hakimi đã đặt bút ký gia hạn hợp đồng với PSG. Thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên có thời hạn đến tháng 6/2029, đồng nghĩa cầu thủ 27 tuổi vẫn còn 3 năm gắn bó với đội chủ sân Parc des Princes.

Vì vậy, anh không cảm thấy cần thiết phải vội vàng ngồi vào bàn đàm phán ở thời điểm này.

Về phía PSG, đội bóng muốn chủ động bảo vệ tương lai của một trong những tài sản giá trị nhất đội hình.

Tuy nhiên, Hakimi đang nắm giữ lợi thế lớn trong câu chuyện hợp đồng và muốn dành thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định về cam kết lâu dài tiếp theo.

Hiện tại, hậu vệ người Ma Rốc vẫn hài lòng với cuộc sống tại Paris và là cầu thủ quan trọng trong kế hoạch của HLV Luis Enrique.

Anh tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong lối chơi của đội bóng.

Hakimi cũng vừa có màn trình diễn đáng nhớ khi lập hat-trick trong chiến thắng 5-1 của PSG trước Le Havre tại Ligue 1. Thành tích này càng củng cố vị thế của anh trong đội hình nhà đương kim vô địch nước Pháp.

Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2029, Hakimi không có lý do phải đưa ra quyết định vội vàng. Trong khi PSG muốn sớm ổn định tương lai của trụ cột người Ma Rốc, đội bóng nhiều khả năng sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để nối lại các cuộc thương lượng.