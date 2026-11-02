Acer ra mắt tablet gaming Shadow Knight G710 có thể nghe gọi

Sau khi tung ra Predator Atlas 7 - đánh dấu bước chân của Acer vào thị trường máy chơi game cầm tay cao cấp, Acer tiếp tục tung ra tablet chuyên game với cấu hình tầm trung sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ.

Shadow Knight G710 được Acer định hình là tablet chơi game, cân bằng giữa giá cả, hiệu năng và khả năng bỏ túi.

Tablet gaming Shadow Knight G710 của Acer vừa ra mắt.

Acer Shadow Knight G710 sở hữu màn hình kích thước 8.8 inch với độ phân giải 3K, tỷ lệ khung hình 16:10, tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa đạt 800 nits.

Kích thước 8.8 inch được xem là chuẩn mực lý tưởng cho máy tính bảng chơi game cầm tay, vừa vặn lòng bàn tay khi thao tác nhưng vẫn mang lại không gian quan sát rộng rãi hơn hẳn điện thoại.

Tần số quét 165 Hz đảm bảo mọi chuyển động khung hình và thao tác vuốt chạm đều mượt mà, phản hồi tức thì trong các pha giao tranh tốc độ cao.

Bên trong máy là sức mạnh từ vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 sản xuất trên tiến trình 4 nm, kết hợp cùng GPU Mali-G615.

Màn hình 8.8 inch với độ phân giải 3K và tần số 165Hz cho khung hình mượt, đáp ứng tức thì.

Thiết bị cung cấp hai tùy chọn cấu hình gồm 8 GB RAM LPDDR5 đi kèm 256 GB bộ nhớ trong UFS 4.0, hoặc phiên bản cao cấp hơn với 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong.

Sự kết hợp giữa con chip ổn định và chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 tốc độ cao giúp máy tối ưu hóa thời gian khởi động màn chơi cũng như duy trì hiệu năng bền bỉ trong các phiên chiến game kéo dài.

Kết nối di động 5G linh hoạt và cổng USB-C kép tiện ích

Khác biệt đáng chú ý nhất của Acer Shadow Knight G710 so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc nằm ở việc tích hợp khe cắm SIM hỗ trợ kết nối mạng di động 5G và Wi-Fi băng tần kép.

Khả năng kết nối độc lập này mang đến sự linh hoạt tối đa cho game thủ, cho phép tham gia các trận đấu trực tuyến mọi lúc mọi nơi mà không phải lo tìm kiếm điểm phát Wi-Fi hay phụ thuộc vào việc chia sẻ dữ liệu từ smartphone.

Shadow Knight G710 sở hữu kết nối 5G với chức năng nghe gọi.

Thiết bị được trang bị viên pin 6.300 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 33 W, hệ thống âm thanh loa kép và bộ đôi camera gồm camera trước 8 MP cùng camera sau 13 MP có tự động lấy nét.

Đặc biệt, Acer bố trí hai cổng USB-C giúp người dùng thuận tiện cắm sạc trong lúc gắn thêm phụ kiện như tay cầm hoặc tai nghe mà không bị cấn tay. Máy chạy sẵn hệ điều hành Android 15 với hai tùy chọn màu sắc là Bạc (Red Eye Silver) và Xám (Shadow Gray).

Với mức giá khởi điểm từ 4.099 nhân dân tệ (khoảng 15.6 triệu đồng) cho bản 8 GB RAM và 4.999 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng) cho bản 12 GB RAM tại thị trường Trung Quốc, Acer Shadow Knight G710 là một cỗ máy gaming bỏ túi đáng giá nhờ sự cân bằng giữa màn hình đỉnh cao, cấu hình mượt mà và ưu thế mạng 5G cơ động.

Video: Acer Shadow Knight G710 - Tablet chơi game tầm trung nhỏ gọn với màn hình 8.8 inch có thể nghe gọi.