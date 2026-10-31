Acer Aspire AIO S Series tối ưu không gian làm việc với PC All-in-One

Ngoài khả năng xử lý công việc, máy tính văn phòng còn cần phù hợp không gian bố trí và thói quen sử dụng của người dùng.

Thiết kế All-in-One gọn gàng cho góc làm việc

Với không gian làm việc cần tối ưu diện tích, máy tính All-in-One (AIO) là lựa chọn đáng cân nhắc. Thay vì sử dụng thùng máy riêng, màn hình và kết nối phức tạp, dòng máy này tích hợp thành phần phần cứng ngay phía sau màn hình, giúp giảm bớt thiết bị cần bố trí trên bàn.

Theo định hướng đó, Acer Aspire AIO S Series sở hữu thiết kế khung nhôm, tông màu trắng và kiểu dáng tối giản. Chân đế hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng từ -5 đến 20 độ, giúp người dùng linh hoạt thay đổi góc nhìn theo vị trí ngồi và cách bố trí bàn làm việc.

Sản phẩm có 2 phiên bản gồm Aspire S24B với màn hình 23,8 inch và Aspire S27B với màn hình 27 inch. Cả 2 đều đi kèm bàn phím và chuột, giúp người dùng nhanh chóng hoàn thiện không gian làm việc, không cần chuẩn bị thêm phụ kiện cơ bản.

Màn hình IPS với hai kích thước và độ phân giải

Bên cạnh thiết kế, khả năng hiển thị là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa 2 phiên bản Acer Aspire AIO S Series.

Ở phiên bản Aspire S24B, máy trang bị màn hình IPS 23,8 inch, độ phân giải Full HD (1920 x 1080), tần số quét 144 Hz và độ phủ màu 99% sRGB. Kích thước này phù hợp bàn làm việc có diện tích vừa phải, đồng thời đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu, xử lý bảng tính, làm việc với nội dung trực tuyến và giải trí.

Acer Aspire AIO S Series có 2 phiên bản màn hình 23,8 inch và 27 inch.

Trong khi đó, Aspire S27B hướng đến người dùng cần không gian hiển thị rộng hơn với màn hình IPS 27 inch, độ phân giải QHD (2560 x 1440), tần số quét 120 Hz và độ phủ màu 99% sRGB. Độ phân giải cao hơn và diện tích hiển thị lớn giúp việc quan sát nhiều cửa sổ, theo dõi bảng tính hoặc làm việc với nội dung hình ảnh thuận tiện hơn.

Cả 2 màn hình đều có độ sáng 250 nits. Người dùng có thể lựa chọn phiên bản dựa trên diện tích bàn làm việc, khoảng cách quan sát và nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào kích thước màn hình.

Intel Core Ultra 5 125H và khả năng mở rộng cấu hình

Về phần cứng, cả Aspire S24B và S27B đều sử dụng bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 125H, tích hợp đồ họa Intel Arc Graphics và ổ cứng SSD 512 GB. Đây là nền tảng hướng đến nhu cầu sử dụng phổ biến như làm việc với ứng dụng văn phòng, duyệt web, học trực tuyến, họp video và xử lý nhiều tác vụ trong ngày.

Điểm khác biệt giữa 2 model nằm ở dung lượng RAM trang bị sẵn. Aspire S24B sử dụng RAM DDR5 8 GB, trong khi Aspire S27B có RAM DDR5 16 GB. Với người dùng thường xuyên làm việc trên nhiều ứng dụng hoặc mở đồng thời nhiều tab trình duyệt, phiên bản 16 GB có thêm lợi thế về dung lượng bộ nhớ cho nhu cầu đa nhiệm.

Aspire AIO S Series hỗ trợ nâng cấp RAM lên đến 96 GB và ổ cứng SSD lên đến 1 TB. Khả năng mở rộng này tạo điều kiện để người dùng điều chỉnh cấu hình theo khối lượng công việc và nhu cầu lưu trữ trong quá trình sử dụng.

Ngoài phần cứng, máy cài sẵn Windows 11 Home 64-bit, đồng thời tích hợp AcerSense và Acer Intelligence Space nhằm hỗ trợ trải nghiệm AI. Tùy từng tính năng và phần mềm tương thích, người dùng có thể khai thác thêm tiện ích hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Aspire AIO S Series trang bị nhiều cổng kết nối phục vụ tác vụ công việc khác nhau.

Hoàn thiện trải nghiệm với webcam và kết nối đa dạng

Trong môi trường văn phòng hiện đại, họp trực tuyến và trao đổi công việc qua nền tảng số đã trở thành hoạt động quen thuộc. Aspire AIO S Series trang bị webcam 1080p, hỗ trợ Windows Studio Effects phục vụ cuộc gọi video. Nắp che webcam tích hợp giúp người dùng chủ động kiểm soát quyền riêng tư khi không sử dụng camera.

Về kết nối không dây, sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Cổng kết nối HDMI và USB 3.2 Type-C cho phép kết nối thiết bị ngoại vi, phụ kiện lưu trữ hoặc màn hình bổ sung tương thích, mở rộng khả năng bố trí hệ thống làm việc.

Bên cạnh đó, chân đế thiết kế gọn gàng góp phần tạo sự đồng bộ cho góc setup. Sự kết hợp giữa màn hình, phần cứng và kết nối cần thiết giúp thiết bị đáp ứng nhiều tình huống sử dụng, từ làm việc cá nhân đến trao đổi trực tuyến.