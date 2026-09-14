ACC tham gia thi công gần 1.000 tỷ đồng tại cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Theo đó, ngày 11/9, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã thông qua việc công ty tham gia ký Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2026/PL-HTC-HĐTCXD với tư cách thành viên Liên danh nhà thầu.

Theo nghị quyết, ACC tham gia gói thầu XL-02, thi công đoạn từ Km28+240 đến Km52+159, không bao gồm trạm thu phí và hệ thống ITS, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ đầu tư dự án là CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Liên danh nhà thầu gồm CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương và CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương (ACC). Trong đó, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương là thành viên đứng đầu liên danh.

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Ảnh: TTXVN).

Theo phạm vi được phân chia, ACC sẽ thực hiện các hạng mục liên quan đến đá 0x4 và bê tông nhựa trên hai phân đoạn từ Km28+240 đến Km33+760 và từ Km33+760 đến Km52+159.

Các công việc gồm thi công cấp phối đá dăm, lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, thảm bê tông nhựa mặt đường cùng các hạng mục liên quan như vệ sinh, tưới dính bám, thấm bám, lu lèn và hoàn thiện bề mặt.

Giá trị phần công việc của ACC là 989 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói.

Theo kế hoạch, thời hạn hoàn thành toàn bộ phần việc thuộc gói XL-02 là ngày 15/4/2028, trừ trường hợp tiến độ được điều chỉnh hoặc gia hạn theo thỏa thuận và các quy định của hợp đồng.

HĐQT ACC đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Ngô Anh Quân hoặc Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Vân đại diện công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, đàm phán, hoàn thiện và ký kết các văn bản liên quan đến phụ lục hợp đồng.