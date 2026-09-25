ACB triển khai gửi tiết kiệm nhận lãi trước, lãi suất cao nhất 7,8%/năm

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vẫn lựa chọn kỳ hạn phù hợp, nhưng thay vì nhận lãi vào cuối kỳ, khoản tiền lãi được chi trả ngay khi bắt đầu gửi.

Với số tiền lãi nhận trước, khách hàng có thể lựa chọn hai phương thức sử dụng. Một là dùng khoản lãi để mở thêm một khoản tiền gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, qua đó tiếp tục tạo thêm thu nhập từ tiền nhàn rỗi. Phương thức này áp dụng với các kỳ hạn 6, 9 hoặc 12 tháng, đồng thời khoản lãi nhận trước phải từ 1 triệu đồng trở lên.

Phương án thứ hai là nhận tiền lãi để chủ động chi tiêu. Khi lựa chọn hình thức này, khoản lãi được chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Các kỳ hạn áp dụng gồm 1, 2, 3, 6, 9 và 12 tháng và thực hiện theo điều kiện của sản phẩm, trong đó khách hàng không rút tiền gửi trước hạn.

Biểu lãi suất niêm yết tại ACB

Bên cạnh hình thức nhận lãi trước, ACB hiện niêm yết mức lãi suất tiền gửi trực tuyến tương đối cao ở nhiều kỳ hạn. Với các khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn từ 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 7,6%/năm, 9 tháng là 7,7%/năm và 12 tháng là 7,8%/năm.

Đối với khách hàng gửi từ 300 triệu đồng trở lên, ngân hàng áp dụng biểu lãi suất cao hơn tùy theo từng mức tiền gửi và kỳ hạn.