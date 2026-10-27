ACB tăng trưởng tín dụng 11,5%, huy động thành công 500 triệu USD vốn ngoại và được Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm

Tăng trưởng tín dụng khả quan, huy động thành công 500 triệu USD vốn quốc tế

Kết thúc quý 3/2026, dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng Á Châu đạt 765.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Động lực tăng trưởng tín dụng chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như thương mại, chế biến và chế tạo. Định hướng cấp vốn này hoàn toàn phù hợp với chủ trương chung của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dòng vốn tín dụng vào phục vụ sản xuất và kinh doanh thực chất. Cùng với đó, mảng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong quý 3, lần lượt đạt mức 2,2% và 2,8% so với quý trước.

Để hỗ trợ khối doanh nghiệp SME, ngân hàng đã liên tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi, kết hợp cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền và thanh toán tiện ích. Ngày 19/10/2026, thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngân hàng tiếp tục công bố chương trình cho vay ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%/năm. Trước đó, một chương trình giảm 1% lãi suất đã được triển khai thành công với khoảng 5.000 tỷ đồng được giải ngân vào nền kinh tế.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu, nhận định việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vốn ngắn hạn, nhưng khả năng cạnh tranh dài hạn phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, ngân hàng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng cải thiện năng lực tài chính và quản trị.

Về phía nguồn vốn, tổng huy động đến cuối quý 3/2026 đạt hơn 807.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Lượng tiền gửi từ khách hàng đạt hơn 596.000 tỷ đồng, tăng 3,4% riêng trong quý 3. Dù mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng 22%, số dư CASA tăng 2% trong quý 3, góp phần tối ưu hóa chi phí huy động vốn và hỗ trợ tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) đạt mức 3,08%. Điểm nhấn quan trọng trong hoạt động huy động vốn là việc ngân hàng đã thu xếp thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 500 triệu USD từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới. Giao dịch này giúp đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế và khẳng định uy tín của ngân hàng đối với các đối tác ngoại.

Lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng, chất lượng tài sản được Fitch Ratings đánh giá cao

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy Ngân hàng Á Châu ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16.600 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch cả năm. Riêng lợi nhuận quý 3 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Chất lượng lợi nhuận được củng cố vững chắc khi tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng hơn 9%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp hơn 23.000 tỷ đồng (tăng hơn 16%) và thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng (tăng 16%). Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong quý 3 được kiểm soát ở mức tối ưu 31%, tạo dư địa nguồn lực để đầu tư cho các động lực tăng trưởng mới.

Về các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của ngân hàng tại thời điểm cuối quý 3 ở mức khoảng 28%, thấp hơn nhiều so với mức trần 40% của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 79%, dưới mức trần 85%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt khoảng 12%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của ngân hàng ở mức 1,04%, tiếp tục nằm trong nhóm an toàn nhất hệ thống. Dù nợ xấu bị ảnh hưởng chéo từ CIC tăng trong quý 3 khiến tỷ lệ nợ xấu chung lên mức 1,18%, ngân hàng vẫn chủ động duy trì bộ đệm dự phòng vững chắc với tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt 104% và tỷ lệ bao phủ bao gồm nợ xấu CIC đạt 91%.

Ghi nhận những kết quả tài chính tích cực này, tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch Ratings vừa công bố nâng hạng tín nhiệm của Ngân hàng Á Châu từ BB- lên mức BB, với triển vọng Ổn định. Trước đó vào tháng 5/2026, Moody's cũng đã nâng triển vọng tín nhiệm của ngân hàng lên mức "Tích cực".

Theo đánh giá của Fitch Ratings, ngân hàng duy trì chất lượng tài sản tốt hơn mức bình quân toàn ngành, được hỗ trợ bởi chính sách cấp tín dụng nhất quán và danh mục cho vay có tỷ lệ tài sản bảo đảm cao. Tổ chức này đánh giá khẩu vị rủi ro của ngân hàng thuộc nhóm thận trọng nhất hệ thống. Fitch Ratings cũng ghi nhận lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trong phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng khả năng sinh lời cốt lõi ổn định. Việc được nâng hạng tín nhiệm lên mức BB là sự khẳng định quan trọng về nền tảng tài chính vững chắc và hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro thận trọng của ngân hàng trên thị trường quốc tế.