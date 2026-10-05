ACB tăng lãi suất huy động lên mốc 8%/năm ngày 5/10/2026, dẫn đầu toàn hệ thống ngân hàng

Ngày 5/10/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức trở thành đơn vị đầu tiên điều chỉnh tăng biểu lãi suất huy động vốn trong tháng 10. Động thái này giúp nhà băng củng cố vị trí dẫn đầu về mức lãi suất tiền gửi niêm yết công khai trên thị trường tài chính hiện nay.

Chi tiết mức điều chỉnh lãi suất tại ACB

Cụ thể, ACB áp dụng mức tăng 0,3 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, đồng thời tăng thêm 0,2 điểm phần trăm cho kỳ hạn 12 tháng. Sau khi điều chỉnh, mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng chạm ngưỡng 7,9%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng được áp dụng mức 8%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng, ACB tiếp tục duy trì mức trần 4,75%/năm theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Mức lãi suất niêm yết 8%/năm của ACB hiện ghi nhận cao nhất trong số các ngân hàng công bố biểu lãi suất rộng rãi trên thị trường.

Lãi suất thực tế và thỏa thuận ngầm trên thị trường

Đáng lưu ý, mức 8%/năm vẫn chưa phải là mức sinh lời cao nhất đối với khách hàng gửi tiền tại ACB. Trước đó, tổ chức này đã triển khai gói lãi suất ưu đãi dành cho hình thức nhận lãi trước. Theo hình thức này, lãi suất huy động thực tế đạt tới 8,33%/năm cho kỳ hạn 6 tháng (cao hơn 0,43 điểm phần trăm so với niêm yết) và 8,15%/năm cho kỳ hạn 9 tháng (vượt 0,15 điểm phần trăm so với mức công bố).

Diễn biến trên thị trường cho thấy lãi suất huy động thực tế tại nhiều ngân hàng thương mại đang dao động trong khoảng từ 8% đến 9%/năm. Phần lớn các tổ chức không công bố công khai mà gắn kèm điều kiện về số dư tiền gửi tối thiểu từ 10 triệu, 50 triệu đến 100 triệu đồng trở lên để được hưởng lãi suất từ 8% đến 9%/năm, thậm chí chạm mức 9,5%/năm.

Bảng so sánh lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ngày 5/10/2026

Bên cạnh biến động tại ACB, các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank vẫn duy trì mức ổn định 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.