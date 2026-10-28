ACB mở rộng tín dụng, lợi nhuận 9 tháng vượt 16.600 tỷ đồng

Kết thúc 9 tháng, tổng tài sản ngân hàng vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tín dụng tăng 11,5% so với đầu năm. Ảnh: ACB

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.879 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698,8 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực của ngân hàng, đạt 8.195 tỷ đồng, tăng 21,1% YoY. Thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt gần 22.042 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi và các khoản tương tự ở mức 13.846,6 tỷ đồng.

Ở các nguồn thu ngoài lãi tại ACB, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 791,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 465,4 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Hoạt động kinh doanh khác tại ngân hàng ghi nhận lãi thuần 573,7 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 15,3 tỷ đồng trong quý 3/2025. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng từ 18,3 tỷ đồng lên 42,9 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ thuần 141,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 367,4 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 28,7 tỷ đồng, so với khoản lỗ khoảng 30 triệu đồng cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động quý 3/2026 của ACB đạt khoảng 9.898 tỷ đồng, tăng 18,1% YoY. Chi phí hoạt động tăng 13,7% YoY, lên 3.084 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 20,1% YoY, đạt 6.813,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng này tăng 223,2% YoY, từ 288,9 tỷ đồng lên 933,8 tỷ đồng, khiến tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thấp hơn mức tăng lợi nhuận trước dự phòng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 16.614 tỷ đồng, tăng 3,4% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.311 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng tại ngân hàng đạt khoảng 27.945 tỷ đồng, tăng 9,2% YoY. Sau khi trừ 8.651 tỷ đồng chi phí hoạt động, tăng 6,3%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 19.294,4 tỷ đồng, tăng 10,6% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ACB đạt hơn 1,104 triệu tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 765.614,4 tỷ đồng, tăng 11,5%, tương ứng tăng thêm khoảng 78.837 tỷ đồng.

Trong các nhóm ngành được thuyết minh riêng theo BCTC, thương mại có quy mô dư nợ lớn nhất, đạt 138.551 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 18,1% tổng dư nợ. Với mức tăng thêm khoảng 18.416 tỷ đồng, lĩnh vực này đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng.

Tiếp đến, dư nợ sản xuất và gia công chế biến đạt 54.288 tỷ đồng, tăng 23,2%, chiếm khoảng 7,1% danh mục. Dư nợ xây dựng đạt 27.111 tỷ đồng, tăng 22,5%, tương đương khoảng 3,5% tổng dư nợ.

Mảng tư vấn và kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng 47,4%, cao nhất trong các nhóm ngành được liệt kê riêng. Dư nợ lĩnh vực này tăng từ 12.307 tỷ đồng lên 18.139 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng trong tổng danh mục tín dụng vẫn ở mức khoảng 2,4%.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của ACB, gồm nợ nhóm 3 đến nhóm 5, đạt khoảng 9.094,3 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng 36,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 764,8 tỷ đồng lên 2.334,5 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng từ 770,2 tỷ đồng lên 1.566 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn tăng nhẹ từ 5.136,4 tỷ đồng lên 5.193 tỷ đồng.

Số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 8.270,6 tỷ đồng, so với mức 7.624,7 tỷ đồng đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tính theo các số liệu này ở mức khoảng 90,9%, giảm từ 114,3%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại ACB đạt 596.302,3 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá đạt 210.711 tỷ đồng, tăng 58,1%. Vốn chủ sở hữu đạt 104.013 tỷ đồng, tăng 10%, trong đó vốn điều lệ đạt 58.044 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu ACB tăng 0,23% so với phiên trước, lên 21.350 đồng/cp, sau hai phiên liên tiếp đi ngang. Thanh khoản giảm với khối lượng giao dịch đạt gần 14,7 triệu cổ phiếu, thấp hơn 20,1% so với mức gần 18,4 triệu cổ phiếu của phiên 27/10.