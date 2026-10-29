ACB: Lợi nhuận quý III tăng 9,3%, nợ xấu vượt 9.000 tỷ đồng

Thu nhập lãi thuần tăng 21,1%, lợi nhuận quý III đạt gần 5.880 tỷ đồng

Trong quý III/2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.879,4 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 5.381,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698,8 tỷ đồng, tăng 9,8% so với mức 4.280,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần đạt 8.195,4 tỷ đồng, tăng 21% so với mức 6.769,7 tỷ đồng của quý III/2025. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 22.042 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự ở mức 13.846,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III và luỹ kế 9 tháng của ACB.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 791,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi thuần 465,4 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Ở mảng chứng khoán, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ thuần 141,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 367,4 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần 28,7 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 573,7 tỷ đồng, so với mức lỗ 15,3 tỷ đồng trong quý III/2025.

Về chi phí, chi phí hoạt động trong quý III/2026 đạt 3.084,9 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 6.813,2 tỷ đồng, tăng 20,2%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 933,8 tỷ đồng, so với 288,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 223,2%. Khoản chi phí này bằng khoảng 13,7% lợi nhuận thuần trước dự phòng trong quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 16.614,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so với mức 16.071,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.311,7 tỷ đồng, tăng 3,7% so với mức 12.840 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng đạt 2.609,5 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 19.294,4 tỷ đồng, tăng 10,6%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế đạt 2.680 tỷ đồng, tăng 94,5% so với mức 1.378,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Khoản chi phí này tương đương khoảng 13,9% lợi nhuận thuần trước dự phòng trong 9 tháng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 16.614,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ cho vay tăng 11,5%, nợ xấu vượt 9.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt 765.614,4 tỷ đồng, tăng 11,5% so với mức 686.777,4 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Tổng nợ xấu, bao gồm nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, đạt 9.094,3 tỷ đồng, tăng 36,3%, tương ứng tăng 2.422,9 tỷ đồng so với mức 6.671,4 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,97% cuối năm 2025 lên 1,19% vào cuối tháng 9/2026.

Xét theo cơ cấu, nợ nhóm 5 chiếm 57,1% tổng nợ xấu. Giá trị nợ nhóm này tăng thêm 56,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,1% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, nợ nhóm 3 tăng gấp 3,05 lần và nợ nhóm 4 tăng gấp 2,03 lần so với thời điểm cuối năm trước.

Nợ nhóm 2, tức nợ cần chú ý, đạt 7.094,1 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 184,5% so với mức 2.493,2 tỷ đồng cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,36% lên 0,93%.

Tổng giá trị nợ nhóm 2 và nợ xấu nhóm 3-5 đạt 16.188,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,1% tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Tại ngày 30/9/2026, số dư quỹ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của ACB đạt 8.270,6 tỷ đồng, tăng 8,5% so với mức 7.624,7 tỷ đồng đầu năm.

Trong cơ cấu dự phòng, dự phòng chung đạt 5.533,4 tỷ đồng; dự phòng cụ thể đạt 2.619,7 tỷ đồng; dự phòng cho vay ký quỹ đạt 117,5 tỷ đồng.

Với tổng nợ xấu ở mức 9.094,3 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 90,9%, giảm so với mức 114,3% cuối năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm, ACB đã sử dụng 2.034,2 tỷ đồng từ quỹ dự phòng cụ thể để xử lý các khoản nợ rủi ro. Tiền thu hồi từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đạt 614,6 tỷ đồng, được hạch toán vào thu nhập hoạt động khác.

Tại ngày 30/9/2026, số dư nợ khó đòi đã xử lý đang được theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán đạt 10.676 tỷ đồng, tăng 23,9%, tương ứng tăng 2.057,5 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Dữ liệu cho thấy, tại ACB, 3 cổ đông cá nhân gồm ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB, bà Đặng Ngọc Lan và bà Nguyễn Thiên Hương Jenny cùng những người có liên quan đang sở hữu tổng cộng 31,05% vốn điều lệ của ngân hàng. Trong đó, bà Đặng Ngọc Lan và người có liên quan sở hữu 10,19% vốn điều lệ; ông Trần Hùng Huy và người có liên quan sở hữu 11,26%; còn bà Nguyễn Thiên Hương Jenny và người có liên quan sở hữu 9,591% vốn điều lệ.

Cho vay bất động sản tăng 47,4%, tín dụng thương mại chiếm 18,1%

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt 765.614,4 tỷ đồng. Trong cơ cấu tín dụng phân theo ngành nghề, khoản mục các ngành nghề khác đạt 467.565,9 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng dư nợ.

Ở nhóm ngành doanh nghiệp, thương mại có dư nợ 138.551,2 tỷ đồng, tương đương 18,1% tổng dư nợ cho vay. Ngành sản xuất và gia công chế biến đạt 54.288,4 tỷ đồng, chiếm 7,1%, tăng 23,2% so với cuối năm 2025.

Dư nợ lĩnh vực tư vấn và kinh doanh bất động sản đạt 18.139,1 tỷ đồng, tăng 47,4% so với mức 12.306,6 tỷ đồng đầu năm. Tỷ trọng cho vay lĩnh vực này tương đương 2,4% tổng dư nợ.

Dư nợ ngành xây dựng đạt 27.110,9 tỷ đồng, tăng 22,5%. Trong khi đó, dư nợ lĩnh vực nông, lâm nghiệp đạt 3.523,3 tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại ACB đạt 124.990,6 tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 21% tổng tiền gửi khách hàng, giảm so với mức 22,3% tại ngày 31/12/2025.

Trong cơ cấu tiền gửi theo loại tiền tệ, tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 565.254,8 tỷ đồng, chiếm 94,8% tổng tiền gửi khách hàng. Tiền gửi bằng ngoại tệ đạt 31.047,5 tỷ đồng, chiếm 5,2%, tăng 47,5% so với mức 21.050,7 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tăng 11,8% so với cuối năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay tăng 11,5%, tổng nợ xấu tăng 36,3%, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế tăng 94,5% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống 90,9%.

ACB đẩy mạnh tín dụng xanh, hướng tới tăng trưởng bền vững ACB xác định tài chính xanh và phát triển bền vững là một phần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Ngân hàng đã xây dựng Khung Tài chính bền vững, làm cơ sở cho hoạt động cho vay xanh, xã hội và các hình thức tài chính bền vững theo các nguyên tắc quốc tế. Năm 2025, ACB triển khai chương trình “Đẩy tín dụng xanh - Bật nhanh tăng trưởng” với hạn mức 5.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2024, dành cho doanh nghiệp có các dự án thuộc nhóm năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, công trình xanh, kiểm soát ô nhiễm, giao thông sạch, quản lý nước và tài nguyên bền vững. Theo công bố của ACB, dư nợ tín dụng xanh năm 2025 đạt gần 395,6 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời đưa các tiêu chí môi trường - xã hội vào quá trình thẩm định, nhằm đánh giá mức độ phù hợp của các dự án với định hướng tài chính bền vững. Về vận hành, năm 2025 ACB ghi nhận phát thải khí nhà kính giảm 12,7%, điện tiêu thụ giảm 9% và xăng tiêu thụ giảm 32,5%. Các sáng kiến số hóa giúp ngân hàng giảm khoảng 225 tấn giấy, tương đương 124 tấn CO₂eq.