ACB Hà Tĩnh giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu nhưng lộ thiếu sót trong thẩm định tín dụng

Nợ xấu giảm liên tục, tuân thủ quy định về trần lãi suất

Kết luận thanh tra số 115/KL TT của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đã phác họa bức tranh toàn cảnh về hoạt động của ACB Hà Tĩnh trong thời kỳ được kiểm tra. Cơ quan quản lý ghi nhận chi nhánh có những bước tiến tích cực trong hoạt động kinh doanh, duy trì trạng thái cơ bản ổn định và thể hiện rõ xu hướng tăng trưởng.

Điểm sáng lớn nhất của ACB Hà Tĩnh là năng lực xử lý nợ xấu hiệu quả. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh đã giảm liên tục qua các năm. Từ mức 0,95% tại thời điểm ngày 31/12/2023, tỷ lệ này lùi về 0,72% vào cuối năm 2024 và tiếp tục giảm sâu xuống chỉ còn 0,42% tính đến ngày 31/5/2026.

Về công tác chấp hành pháp luật, ACB Hà Tĩnh cơ bản tuân thủ các quy định hiện hành về trần lãi suất huy động và cho vay. Các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ được triển khai đúng quy định và đóng góp mức doanh số nhất định cho chi nhánh. Qua quá trình kiểm tra chọn mẫu hồ sơ, cơ quan thanh tra chưa phát hiện các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng hay các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Huy động vốn chậm, bộc lộ thiếu sót trong nghiệp vụ cấp tín dụng

Bên cạnh những kết quả tích cực, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều vấn đề cần khắc phục tại ACB Hà Tĩnh. Tính đến cuối tháng 5/2026, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của chi nhánh chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng dư nợ. Nguồn vốn huy động tại chỗ chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn, dẫn đến tình trạng chi nhánh phải phụ thuộc vào nguồn vốn cấp từ Hội sở chính, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh tổng thể.

Trong hoạt động cấp tín dụng, cơ quan chức năng phát hiện một số tồn tại liên quan đến quy trình chuyên môn. Các thiếu sót tập trung ở khâu thẩm định và xét duyệt cho vay, công tác kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân và việc quản lý tài sản đảm bảo. Về mặt quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức của chi nhánh chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khi còn khuyết nhân sự vị trí Phó Giám đốc theo quy định.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 yêu cầu ACB Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro để phát huy tốt hơn nguồn lực hiện có. Cơ quan này đã ban hành một kiến nghị đối với Hội sở chính ACB và năm kiến nghị đối với ACB Hà Tĩnh để yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, đảm bảo hoạt động của chi nhánh ngày càng an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật.