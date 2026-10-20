ACB Hà Tĩnh bị thanh tra chỉ ra loạt tồn tại

Kết luận thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, cơ quan thanh tra cũng phát hiện những tồn tại, hạn chế tại ACB Hà Tĩnh.

Đến thời điểm 31/5/2026 tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn huy động chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn vì vậy còn phụ thuộc vào nguồn vốn của Hội sở chính, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

Kết luận thanh tra cho biết, ACB Hà Tĩnh cơ bản chấp hành quy định về trần lãi suất, hoạt động mua, bán ngoại tệ được triển khai và đạt doanh số nhất định.

Qua kiểm tra trên cơ sở mẫu hồ sơ được lựa chọn, Thanh tra chưa phát hiện tồn tại, vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hoạt động của ACB Hà Tĩnh cơ bản ổn định, có xu hướng tăng trưởng, tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát rủi ro nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực hiện có.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động cấp tín dụng của ACB Hà Tĩnh có một số tồn tại về thẩm định và xét duyệt cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay, tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, trong cơ cấu tổ chứ của ACB Hà Tĩnh còn tồn tại trong việc chưa đảm bảo đủ nhân sự Phó Giám đốc chi nhánh theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã đưa ra 1 kiến nghị đối với ACB và 5 kiến nghị đối với ACB Hà Tĩnh để khắc phục các tồn tại, nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó không lâu, Thanh tra NHNN Khu vực 2 cũng mới chỉ ra loạt tồn tại ,vi phạm và tiểm ẩn rủi ro về tín dụng về hoạt động cho vay khách hàng tại ACB Tân Phú.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, thanh tra cho thấy, ACB Tân phú vẫn còn những vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng như thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ...