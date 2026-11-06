ACB gần cạn 'room' tín dụng, lợi nhuận quý IV phụ thuộc nhiều vào tối ưu hóa danh mục và thu hồi nợ

NIM phục hồi, lợi nhuận 9 tháng đạt 16.600 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (mã: ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 5.879 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và 9,5% so với quý trước.

Cụ thể, trong quý III, tổng thu nhập hoạt động đạt 9.898 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 8.195 tỷ đồng, tăng 21,1%.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng 13,7% lên 3.085 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro đạt 934 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 27.946 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 22.969 tỷ đồng, tăng 15,9%; thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 2.610 tỷ đồng, cũng tăng 15,9%.

Chi phí hoạt động trong 9 tháng đạt 8.651 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro trong 9 tháng đạt 2.680 tỷ đồng, tăng 94,5%. Ban lãnh đạo cho biết khoảng một phần ba khoản chi phí này đại diện cho trích lập bổ sung liên quan đến Nghị định 86.

Sau khi trừ chi phí, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 16.614 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ; qua đó hoàn thành khoảng 74% kế hoạch năm 2026.

NIM tiếp tục hồi phục trong quý III/2026, đạt 3,08%, tăng 3 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 25 điểm cơ bản từ mức đáy quý I/2026 nhờ tốc độ tăng của lợi suất tài sản vượt tốc độ tăng chi phí vốn.

Ban lãnh đạo ACB hiện kỳ vọng ngân hàng có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 (22.338 tỷ đồng). Ngân hàng cũng kỳ vọng NIM sẽ duy trì quanh mức 3,08% trong quý IV/2026 và quý I/2027, nhờ tối ưu hóa cơ cấu cho vay và nguồn vốn.

Trong trung hạn, ngân hàng đặt mục tiêu ROE trên 16%, được hỗ trợ bởi tối ưu hóa NIM, hồi phục bancassurance và thu nhập ngoại hối, số hóa và kiểm soát rủi ro. Các sáng kiến chiến lược bao gồm ra mắt công ty con bảo hiểm, dự kiến bắt đầu hoạt động trong quý I/2027, đồng thời xem xét sự hiện diện tại trung tâm tài chính quốc tế và các công ty con khác.

Từ góc độ nhóm phân tích, IVS nhận định khả năng ACB hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay là khả thi nếu NIM được duy trì và chi phí dự phòng không tăng đột biến trong quý IV.

Mặt khác, rủi ro chi phí vốn tăng trở lại, định giá lại danh mục chậm hơn hoặc hạn mức tín dụng còn lại hạn chế có thể kìm hãm tăng trưởng thu nhập. Nợ xấu cao hơn, tỷ lệ bao phủ nợ xấu dưới 100% khi bao gồm CIC và thanh khoản tài sản bảo đảm yếu có thể duy trì áp lực dự phòng.

"Thu nhập ngân hàng cốt lõi của ACB đang hồi phục nhờ hai quý liên tiếp cải thiện NIM và thu nhập lãi thuần tăng trưởng. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng tín dụng còn lại hạn chế và yêu cầu dự phòng cao hơn khiến lợi nhuận ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào hiệu quả bảng cân đối kế toán và thu hồi nợ", IVS nhận định.

Tín dụng tăng 11,6%, tiến sát hạn mức cả năm

Tính đến cuối quý III/2026, tổng quy mô tín dụng của ACB đạt 768.000 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm và 2,7% so với quý trước.

Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 305.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm. Trong đó, xây dựng và sản xuất dẫn đầu với mức tăng lần lượt 31,1% và 23,4%.

Ở mảng bán lẻ, dư nợ đạt 436.000 tỷ đồng. Cho vay tiêu dùng cá nhân tăng 37,6% so với đầu năm, cho vay mua nhà tăng 10%, trong khi cho vay bán lẻ phục vụ mục đích kinh doanh chỉ tăng 3,7%.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo tại cuộc họp nhà đầu tư, trần tăng trưởng tín dụng năm 2026 của ACB là 12% và khả năng được cấp thêm hạn mức được đánh giá là khó xảy ra. Ban lãnh đạo cũng cho biết ngân hàng không tham gia các chương trình cấp tín dụng thuộc diện miễn trừ "room" theo Văn bản số 5386 của NHNN.

Với mức tăng trưởng tín dụng 11,6% sau 9 tháng, ACB chỉ còn khoảng 0,4 điểm phần trăm dư địa tăng trưởng trong quý cuối năm. Theo IVS Research, tối ưu hóa danh mục và nâng cao lợi suất cần được ưu tiên hơn so với việc mở rộng bảng cân đối kế toán trong quý IV/2026.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ACB cuối quý III đã tăng lên 1,19%, cao hơn 0,16 điểm phần trăm so với quý trước và 0,22 điểm phần trăm so với đầu năm. Nếu loại trừ ảnh hưởng từ CIC, tỷ lệ nợ xấu là 1,04%.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 91% nếu bao gồm CIC và 104% nếu không bao gồm CIC.

IVS chỉ ra rằng trong khi chi phí dự phòng quý III giảm 11,9% so với quý trước, nợ xấu gia tăng cho thấy áp lực chi phí tín dụng chưa chấm dứt.

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu nợ xấu cuối năm ở mức khoảng 1,2%, trong khi kỳ vọng thu hồi nợ cả năm đạt 3.500 - 4.000 tỷ đồng.

Nhóm phân tích đánh giá rằng với tỷ lệ nợ xấu đã ở mức 1,19%, dư địa còn lại rất hẹp. Khoảng 86% dư nợ được bảo đảm bằng bất động sản; sự phục hồi chậm của thanh khoản thị trường thứ cấp có thể làm chậm việc xử lý tài sản bảo đảm.