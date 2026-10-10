ACB được dự báo lãi hơn 22.800 tỷ đồng trong năm 2026

Theo báocáo cập nhật của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), ACB có thể ghi nhận tăngtrưởng lợi nhuận tích cực trong năm nay nhờ tín dụng mở rộng, biên lãi ròng cảithiện nhẹ và chi phí hoạt động thấp hơn dự kiến.

VPBankSdự báo tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 16% trong năm 2026, phù hợp với kếhoạch ngân hàng đề ra. Trong nửa đầu năm, ngân hàng đẩy mạnh cho vay doanhnghiệp để bù đắp nhu cầu vay cá nhân còn yếu. Đến cuối quý II/2026, dư nợ nhómkhách hàng doanh nghiệp quy mô trung bình và lớn tăng 28,1% so với đầu năm; dưnợ cho vay lĩnh vực sản xuất và xây dựng lần lượt tăng 20,8% và 17,9%.

Trong nửacuối năm, VPBankS kỳ vọng cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa(SME) phục hồi, giúp tăng trưởng tín dụng cân bằng hơn.

Về biênlãi ròng (NIM), VPBankS dự báo chỉ số này đạt 2,97% trong năm 2026, tăng 6 điểmcơ bản so với năm trước. Riêng quý II/2026, NIM đạt 3,04%, nhờ lợi suất cho vaycải thiện. Tuy nhiên, chi phí huy động vốn tăng có thể hạn chế mức phục hồi.VPBankS dự báo chi phí vốn tăng 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Ngân hàng ACB được VPBankS dự báo đạt 22.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, tăng 17,1% so với năm trước.

VPBankS điều chỉnh tăng dự báo chi phí dự phòng của ACB trong năm 2026 do tác động của Nghị định 86 lớn hơn ước tính trước đó. Theo báo cáo, ACB cho biết đã tính đến tác động của quy định này trong kế hoạch tài chính và thực hiện trích lập dự phòng trong quý II/2026. Trên cơ sở đó, VPBankS dự báo chi phí dự phòng trong nửa cuối năm có thể duy trì tương đối ổn định so với nửa đầu năm.

Theo dự phóng mới, chi phí dự phòng cả năm 2026 của ACB giảm 9,8% so với năm trước, thấp hơn mức giảm 17,2% trong dự báo trước đó. Tỷ lệ chi phí dự phòng trên dư nợ cho vay bình quân được ước tính ở mức khoảng 0,4%.

Về chất lượng tài sản, VPBankS nâng dự báo tỷ lệ nợ xấu của ACB vào cuối năm 2026 từ 0,93% lên 1,03%, gần mức mục tiêu kiểm soát quanh 1% mà ngân hàng đặt ra. Theo đơn vị phân tích, điều chỉnh này phản ánh thận trọng trước khả năng lãi suất cho vay tăng khi các khoản vay đến kỳ điều chỉnh lãi suất, qua đó có thể làm gia tăng áp lực trả nợ đối với một bộ phận khách hàng.

Dù dự báo tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ACB được VPBankS kỳ vọng đạt 109,7% vào cuối năm. Mức này được đánh giá là bộ đệm dự phòng hỗ trợ ngân hàng xử lý các khoản nợ có vấn đề và duy trì hoạt động tín dụng.

Bên cạnhđó, VPBankS giảm dự báo tăng trưởng chi phí hoạt động năm 2026 từ 27,8% xuống14,1%, đưa tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) về mức dự kiến 32,5%. Đây là mộttrong những yếu tố hỗ trợ lợi nhuận ngân hàng.

Về địnhgiá, ACB đang giao dịch ở mức P/B (giá thị trường trên giá trị sổ sách) khoảng1,2 lần, thấp hơn 10,4% so với bình quân 5 năm. VPBankS dự báo tỷ suất sinh lờitrên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2026 đạt 18,1%.