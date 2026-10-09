ACB được dự báo lãi gần 22.900 tỷ đồng, biên lãi ròng phục hồi

Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy. Ảnh: ACB

Trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB) ngày 9/10, Chứng khoán VPBank (VPBankS) điều chỉnh nhẹ dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2026 từ 22.802 tỷ đồng lên 22.870 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tương ứng được nâng từ 16,7% lên 17,1%, cao hơn kế hoạch tăng trưởng 14% của ngân hàng.

Dự báo này được đưa ra sau khi lợi nhuận nửa đầu năm của ACB gần như đi ngang. Theo báo cáo, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 10.735 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 48,1% kế hoạch năm. Riêng quý 2, lợi nhuận đạt 5.367 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ, đi ngang so với quý trước và thấp hơn 3,6% so với dự phóng của VPBankS.

Tuy nhiên, mức giảm trong quý 2 chịu ảnh hưởng từ nền so sánh có khoảng 1.000 tỷ đồng thu nhập bất thường của cùng kỳ năm 2025, cùng với chi phí dự phòng tăng. Theo VPBankS, nếu loại khoản thu nhập bất thường khỏi nền so sánh, lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng khoảng 11%.

Triển vọng cả năm vì vậy được đặt vào khả năng mở rộng tín dụng, cải thiện lợi suất cho vay và kiểm soát chi phí, trong khi nguồn thu biến động theo thị trường khó lặp lại mức cao của năm trước.

Tín dụng doanh nghiệp dẫn dắt, bán lẻ được kỳ vọng phục hồi

VPBankS giữ dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2026 của ACB ở mức 16%, phù hợp với kế hoạch ngân hàng và hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cho phép tại thời điểm báo cáo.

Đến cuối quý 2, tổng tín dụng, gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp tại ACB đạt 747.530 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng khách hàng doanh nghiệp tăng 13,6%; nhóm doanh nghiệp quy mô trung bình và lớn tăng 28,1%, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 6,6%.

Cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng này tăng 4,6%, mức thấp nhất kể từ năm 2023 theo báo cáo. Trong nhóm này, cho vay tiêu dùng và mua nhà tăng lần lượt 22% và 7,4%.

Khi nhu cầu vay cá nhân còn yếu, ACB tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp để duy trì tăng trưởng. Dư nợ lĩnh vực sản xuất và xây dựng tăng lần lượt 20,8% và 17,9% so với đầu năm, đưa tỷ trọng trong dư nợ doanh nghiệp lên khoảng 18% và 14%, từ mức 17,5% và 13% cuối năm 2025.

VPBankS nhận định dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo cơ hội mở rộng cho vay phục vụ đầu tư và bổ sung vốn lưu động. Báo cáo dẫn số liệu tám tháng năm 2026, với vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; vốn thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.

Lợi suất cho vay của ACB cũng được đánh giá có tính cạnh tranh. Trong quý 2, chỉ tiêu này ước tính đạt 8,7%, dù tăng 93 điểm cơ bản so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân 9,6% của 25 ngân hàng niêm yết còn lại trong nhóm so sánh.

Ở mảng bán lẻ, VPBankS kỳ vọng dư nợ tại ACB cải thiện trong nửa cuối năm khi các ngân hàng quốc doanh lớn dần chuyển trọng tâm trở lại khách hàng doanh nghiệp, giảm bớt cạnh tranh cho vay cá nhân. Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán dự phóng tín dụng doanh nghiệp và cá nhân của ACB tăng lần lượt 26,1% và 10% trong năm 2026.

Cùng với thay đổi cơ cấu khách hàng, ngân hàng đang mở rộng cho vay trung và dài hạn. Cuối quý 2, dư nợ nhóm này tăng 15,6% so với đầu năm, nâng tỷ trọng lên 37,5%, so với 35,2% cuối năm 2025. Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn tăng từ 24,4% lên 29,1%, sát mức trần 30% áp dụng tại thời điểm cuối quý.

Theo báo cáo, việc nâng trần tỷ lệ này lên 40% từ ngày 1/7/2026 tạo thêm dư địa để ACB thực hiện định hướng mở rộng tín dụng trung và dài hạn. Ngân hàng đồng thời có kế hoạch tăng huy động cùng kỳ hạn thông qua phát hành giấy tờ có giá để cân đối nguồn vốn.

Thu nhập phí tăng, dự phòng được điều chỉnh thận trọng hơn

VPBankS dự phóng thu nhập lãi thuần năm 2026 đạt 31.748 tỷ đồng, tăng 18%; tổng thu nhập hoạt động đạt 38.338 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi dự kiến đạt 6.590 tỷ đồng, giảm 4,4%, dù thu nhập phí thuần được kỳ vọng tăng 20%, lên 3.776 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, thu nhập phí dịch vụ thuần đạt 1.818 tỷ đồng, tăng 24,8%. Phí thẻ, chiếm 32% thu nhập phí thuần, tăng 20%; phí thanh toán quốc tế, chiếm 16%, tăng 33%, đi cùng mức tăng 26% của doanh số thanh toán quốc tế. Hoa hồng bảo hiểm qua ngân hàng chiếm 27% thu nhập phí thuần, phục hồi nhờ mảng nhân thọ và mở rộng sang bảo hiểm phi nhân thọ.

Ngược lại, các nguồn thu theo thị trường tại ngân hàng suy giảm. Trong quý 2, lãi thuần kinh doanh ngoại hối giảm 56,3% so với cùng kỳ; tổng lãi thuần mua bán chứng khoán giảm 95,9%; lãi thuần hoạt động khác giảm 78,3%. Thu hồi nợ đã xử lý trong sáu tháng giảm 62,6%.

Về chất lượng tài sản, ACB duy trì tỷ lệ nợ xấu khoảng 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 105,3% cuối quý 2. Theo VPBankS, tỷ trọng cho vay chủ đầu tư bất động sản thấp và phần lớn khoản vay có tài sản bảo đảm hỗ trợ khả năng kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán nâng dự phóng chi phí dự phòng năm 2026 của ngân hàng này từ 2.762 tỷ đồng lên 3.008 tỷ đồng để phản ánh tác động của Nghị định 86 lớn hơn dự kiến. Mức mới vẫn giảm 9,8% so với nền trích lập cao năm 2025.

Trong nửa đầu năm, ACB đã trích lập 1.746 tỷ đồng, tăng 60,3%; riêng quý 2/2026 đạt 1.060 tỷ đồng, tăng 129%. Một phần áp lực liên quan đến các khoản nợ có thời gian xử lý tài sản bảo đảm kéo dài. Theo thông tin ngân hàng được dẫn trong báo cáo, tác động này đã được tính vào kế hoạch tài chính từ đầu năm và một phần chi phí được ghi nhận trong quý 2.

VPBankS đồng thời nâng dự phóng tỷ lệ nợ xấu cuối năm tại ACB từ 0,93% lên 1,03%, điều chỉnh tỷ lệ bao phủ xuống 109,7%. Giả định thận trọng này phản ánh nguy cơ lãi suất cho vay tăng khi tái định giá tạo thêm áp lực trả nợ cho một bộ phận khách hàng.