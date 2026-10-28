ACB báo lãi hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ cần chú ý tăng gần 184%

Lãi hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 22.969 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.610 tỷ đồng, tăng 15,9%; trong khi lãi thuần kinh doanh ngoại hối giảm 22,2%, còn hơn 1.241 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán kém tích cực khi lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh giảm 80,1%, còn khoảng 85 tỷ đồng. Với chứng khoán đầu tư, ngân hàng chuyển từ lãi hơn 444 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 sang lỗ gần 51 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 980 tỷ đồng, gần như đi ngang; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 38,6%, lên gần 111 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 6,3%, lên hơn 8.651 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 94,5%, từ gần 1.378 tỷ đồng lên hơn 2.680 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần trước dự phòng đạt hơn 19.294 tỷ đồng, tăng 10,6%. Lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 16.614 tỷ đồng, tăng 3,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13.312 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025.

ACB duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2026, dù dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 49.939 tỷ đồng.

Nợ cần chú ý tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng và cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của ACB đạt hơn 765.614 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2025.

Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn đạt gần 726.793 tỷ đồng, tăng 10,1%. Đáng chú ý, nợ cần chú ý tăng từ hơn 2.493 tỷ đồng lên gần 7.094 tỷ đồng, tương ứng tăng 184,4%.

Nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ gần 765 tỷ đồng lên hơn 2.334 tỷ đồng, tương đương tăng 205,2%. Nợ nghi ngờ tăng từ hơn 770 tỷ đồng lên gần 1.567 tỷ đồng, tương ứng tăng 103,4%.

Nợ có khả năng mất vốn ở mức hơn 5.193 tỷ đồng, tăng khoảng 1,1% so với cuối năm 2025. Tổng nợ thuộc các nhóm từ nhóm 2 đến nhóm 5 đạt hơn 16.188 tỷ đồng, tăng khoảng 76,6%.

Dòng tiền kinh doanh âm gần 45.700 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ACB âm hơn 45.692 tỷ đồng, tăng 115,6% so với mức âm hơn 21.191 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi ròng cho vay khách hàng gần 78.837 tỷ đồng và chi ròng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán gần 37.478 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng hơn 11.122 tỷ đồng và tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 77.083 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 981 tỷ đồng, so với mức âm hơn 90 tỷ đồng cùng kỳ. Chi mua sắm tài sản cố định đạt hơn 830 tỷ đồng, tăng 119,1%, trong khi chi mua bất động sản đầu tư gần 295 tỷ đồng, tăng 166,5%.

Ở hoạt động tài chính, dòng tiền thuần âm gần 3.266 tỷ đồng, giảm so với mức âm gần 4.467 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản cổ tức và lợi nhuận chia cho cổ đông giảm 19,5%.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 49.939 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Đến ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của ACB còn hơn 113.152 tỷ đồng, giảm 30,7% so với đầu năm và khoảng 0,5% so với cùng thời điểm năm trước.