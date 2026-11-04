Ðặc sản Cà Mau Sẵn sàng đón Festival Tôm

Tích cực chuẩn bị, nâng cao chất lượng nguồn hàng

Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm và vùng biển rộng lớn, tạo nên nguồn nguyên liệu phong phú để phát triển các đặc sản. Trong đó, tôm khô, cá khô, cua biển, ba khía Rạch Gốc, mật ong rừng tràm U Minh Hạ... trở thành mặt hàng mang dấu ấn riêng của vùng đất này. Cùng với đó, các đặc sản ngày càng được đầu tư về chất lượng, mẫu mã, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Giới thiệu, quảng bá cua biển Cà Mau. (Ảnh chụp tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Hôn, xã Ðất Mũi).

Những ngày này, các cơ sở sản xuất đặc sản trong tỉnh tất bật chuẩn bị sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác để phục vụ việc trưng bày, quảng bá tại Festival Tôm. Nhiều đơn vị chú trọng đầu tư mẫu mã, cải tiến quy trình chế biến, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Công ty TNHH Thuỷ sản Blue Bay chuẩn bị nguồn hàng phục vụ khách hàng dịp Festival Tôm.

Ông Nông Văn Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Ðình (xã Vĩnh Lộc), cho biết: Với thành tích giải Nhất tại Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long năm 2025, sản phẩm gạo BL9 của HTX có thêm cơ hội quảng bá chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới. HTX đang chuẩn bị nguồn hàng tham gia Festival Tôm, không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo khách tham quan mà còn tạo điều kiện để chủ thể sản xuất gặp gỡ, kết nối với các DN phân phối.

Theo kế hoạch, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 21-23/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên). Sự kiện dự kiến có khoảng 350 gian hàng, gồm các không gian giới thiệu ngành tôm, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và ẩm thực.

Ðể phát huy hiệu quả từ Festival, bên cạnh chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, các cơ sở sản xuất cần chú trọng xây dựng câu chuyện sản phẩm, nâng cao tính nhận diện thương hiệu. Ðặc biệt đối với sản phẩm OCOP, việc duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và thị hiếu người tiêu dùng là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững.

Tại Công ty TNHH Thuỷ sản Blue Bay (Blue Bay Seafood, Xã Lương Thế Trân), việc chuẩn bị nguồn hàng đang được đẩy nhanh. Công ty kỳ vọng, thông qua việc tham gia Festival Tôm sẽ giới thiệu năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm thuỷ sản Cà Mau, đồng thời tiếp cận thêm khách hàng và đối tác kinh doanh.

Cơ sở Thuý Lực với các dòng sản phẩm OCOP về thịt bò, thịt trâu sẵn sàng tham gia trưng bày tại Festival Tôm.

Không chỉ DN, nhiều chủ thể OCOP, HTX và cơ sở sản xuất cũng chuẩn bị tham gia sự kiện. Cơ sở Thuý Lực với các dòng sản phẩm OCOP chế biến từ thịt bò, thịt trâu đang hoàn thiện nguồn hàng, bao bì và các điều kiện cần thiết để giới thiệu sản phẩm đến khách tham quan. HTX Ba khía Ðầm Dơi chuẩn bị các sản phẩm thuỷ sản, trong đó có tôm sú đạt OCOP 3 sao, góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày đặc sản địa phương.

Ðồng hành quảng bá, lan toả hình ảnh Cà Mau

Bên cạnh sự chủ động của các chủ thể sản xuất, vai trò đồng hành của chính quyền địa phương và ngành chức năng là yếu tố quan trọng. Hiện các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động DN, HTX, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tham gia Festival; đồng thời phối hợp rà soát, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện để các chủ thể quảng bá hàng hoá.

HTX Ba khía Ðầm Dơi chuẩn bị sản phẩm tôm sú đạt chuẩn OCOP 3 sao phục vụ khách hàng tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông tin: “Festival Tôm Cà Mau lần thứ II là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành tôm, nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương hỗ trợ DN, HTX, chủ thể OCOP chuẩn bị sản phẩm tham gia Festival. Qua đó, tạo điều kiện cho các đặc sản, sản phẩm OCOP tỉnh nhà tiếp cận người tiêu dùng, kết nối DN phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Bà con xã Ðá Bạc chuẩn bị nguồn khô bổi thương phẩm phục vụ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Song song hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các đặc sản Cà Mau còn gắn với những trải nghiệm văn hoá, du lịch đặc trưng. Du khách đến với Festival có thể tìm hiểu, thưởng thức cua biển Cà Mau và các món ăn chế biến từ thuỷ sản. Ðặc biệt, hoạt động du lịch trải nghiệm ăn ong rừng tràm U Minh Hạ là một trong những nét riêng, giới thiệu sinh kế và giá trị của rừng tràm.

Sản phẩm gạo Ba Đình, giải Nhất cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng Sông Cửu Long sẵn sàng phục vụ Festival Tôm năm 2026.

Với sự chuẩn bị tích cực của các địa phương, DN, HTX và chủ thể OCOP cùng sự đồng hành của ngành chức năng, đặc sản Cà Mau đang sẵn sàng góp mặt tại Festival. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và nét văn hoá đặc trưng nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh Cà Mau năng động, giàu tiềm năng và bản sắc sẽ được lan toả mạnh mẽ đến du khách nước, quốc tế.