Ắc quy Tia Sáng (TSB) thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị giữa lúc kinh doanh thua lỗ

Đại diện Hóa chất Đức Giang nắm giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (mã chứng khoán: TSB) vừa thông qua nghị quyết quan trọng về công tác nhân sự. Theo nội dung công bố, ông Nguyễn Tất Đại chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 đến 2028 kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2026. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi người tiền nhiệm là ông Đoàn Văn Quang mới chỉ tiếp quản vị trí này từ cuối tháng 7 năm 2026 để thay thế ông Lưu Bách Đạt là cá nhân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Tân Chủ tịch Nguyễn Tất Đại cùng ông Nguyễn Văn Thỏa là hai nhân sự mới được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Cả hai cá nhân này đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang mã chứng khoán DGC đề cử. Tính đến mốc thời gian 30 tháng 6 năm 2026, Ắc quy Tia Sáng đang hoạt động dưới tư cách là công ty con do Hóa chất Đức Giang trực tiếp nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Về quá trình công tác, ông Nguyễn Tất Đại bắt đầu làm việc tại hệ thống Hóa chất Đức Giang từ năm 2004 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý trọng yếu tại tập đoàn mẹ cũng như các đơn vị thành viên. Từ năm 2020 đến nay, ông Đại được giao trọng trách làm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ. Đáng chú ý, vị lãnh đạo cao nhất của Ắc quy Tia Sáng hiện tại không trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu TSB nào trên sàn chứng khoán.

Doanh thu đi lùi và áp lực chi phí đẩy lợi nhuận vào vùng âm

Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra khi bức tranh tài chính của doanh nghiệp đang đối diện với nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã qua soát xét, Ắc quy Tia Sáng ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 86,1 tỷ đồng, tương ứng mức sụt giảm 14,08% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô doanh thu thu hẹp khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động cốt lõi cũng lùi về mức 9,15 tỷ đồng, giảm 13,48% so với nửa đầu năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh sụt giảm nhưng doanh nghiệp lại không thể tối ưu hóa được các khoản chi tiêu. Cụ thể, chi phí bán hàng trong kỳ bị đẩy lên mức 8,9 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 14,36% so với cùng kỳ. Áp lực chi phí gia tăng kết hợp với nguồn thu hao hụt đã trực tiếp bào mòn nỗ lực sinh lời của đơn vị sản xuất ắc quy này.

Kết quả cuối cùng sau khi khấu trừ toàn bộ các khoản thuế và chi phí phát sinh, Ắc quy Tia Sáng chính thức báo lỗ ròng gần 3,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026. Con số này cho thấy sự sa sút rõ rệt về hiệu quả hoạt động nếu so sánh với khoản lợi nhuận dương 315 triệu đồng mà công ty từng đạt được trong nửa đầu năm 2025.