Ác nhân Mony 'Trại buôn người': Trên phim dữ dằn, ngoài đời mê Hello Kitty

Trong Trại buôn người, Kore Hải Anh vào vai Mony - nhân vật có biệt danh “Chó điên”, gây chú ý bởi vẻ ngoài lạnh lùng, dữ dằn và những phân đoạn hành động mạnh.

Kore Hải Anh gây chú ý với vai Mony, biệt danh “Chó điên”, trong “Trại buôn người”.

Tạo hình xăm trổ, gương mặt góc cạnh cùng phong thái có phần “hổ báo” khiến Hải Anh được nhiều khán giả chú ý ngay từ những cảnh đầu tiên.

Kore Hải Anh tên thật là Nguyễn Hải Anh, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Nam diễn viên xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là NSƯT Linh Kha, có hơn 20 năm công tác tại Nhà hát Múa rối nước Trung ương.

Có mẹ hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng Hải Anh không được định hướng trở thành diễn viên từ nhỏ. Ngược lại, mẹ anh từng không muốn con trai theo nghiệp diễn.

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình gai góc, nhiều hình xăm, phù hợp với những vai phản diện trên màn ảnh.

Mẹ không muốn anh theo con đường nghệ thuật bởi bà hiểu những khó khăn mà nghề diễn mang lại. Gia đình mong anh có một công việc ổn định hơn, đặc biệt khi Hải Anh là con trai cả. Chính vì vậy, quyết định theo diễn xuất của Hải Anh từng khiến gia đình lo lắng.

Sau này, khi có con, Hải Anh cho biết anh hiểu hơn suy nghĩ của mẹ. Những lo lắng mà trước đây anh từng cho là sự ngăn cản giờ được nhìn nhận như tình yêu và sự kỳ vọng của cha mẹ dành cho con.

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Kore Hải Anh từng có thời gian sống và làm việc tại Nhật Bản. Năm 2016, anh trở về Việt Nam và bắt đầu công việc kinh doanh nhà hàng tại TP.HCM. Thời điểm đó, Hải Anh chưa xác định nghệ thuật sẽ trở thành con đường lâu dài của mình.

Kore Hải Anh là con trai của NSƯT Linh Kha, nghệ sĩ có hơn 20 năm công tác tại Nhà hát Múa rối nước Trung ương.

Tuy nhiên, những biến cố trong cuộc sống và công việc khiến nam diễn viên thay đổi hướng đi. Hải Anh bắt đầu có cơ hội tham gia các dự án nghệ thuật và dần nhận được lời mời đóng phim.

Ngoại hình khác biệt cũng trở thành lợi thế của anh. Những hình xăm, gương mặt góc cạnh và vóc dáng mạnh mẽ giúp Hải Anh phù hợp với các nhân vật giang hồ, phản diện hoặc có tính cách gai góc. Dù vậy, nam diễn viên từng thừa nhận mình là người “tay ngang” trong nghề. Anh mong muốn được học hỏi và trau dồi kỹ năng diễn xuất để không chỉ dựa vào ngoại hình khi xây dựng nhân vật.

Trước khi gây chú ý với Mony trong Trại buôn người, Kore Hải Anh từng tham gia chương trình Quý Ông Hoàn Mỹ năm 2022. Tại cuộc thi, anh gây chú ý bởi ngoại hình và câu chuyện cá nhân. Hải Anh từng lọt vào vòng chung kết và là học trò của người mẫu Xuân Lan.

Sau chương trình, anh tiếp tục thử sức với điện ảnh qua một số dự án như Đèn âm hồn, Hùng Long Phong Bá. Các vai diễn của Hải Anh thường có điểm chung là vẻ ngoài mạnh mẽ, ít nói hoặc mang màu sắc phản diện. Điều này khiến khán giả dễ gắn hình ảnh của anh với những nhân vật gai góc trên màn ảnh.

Tuy nhiên, nam diễn viên từng chia sẻ rằng bản thân ngoài đời không giống những nhân vật mình đảm nhận. Nếu trên phim, anh xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, lạnh lùng thì ngoài đời Hải Anh lại có nhiều sở thích khá “trái ngược”.

Ngoài đời, Kore Hải Anh có hình ảnh trái ngược với nhân vật Mony, yêu thích Doraemon, Mr. Bean và những món đồ dễ thương.

Nam diễn viên từng chia sẻ mình thích Doraemon, Mr. Bean, mê trà sữa nhiều trân châu và có tình cảm với những món đồ dễ thương. Hình ảnh này từng khiến anh được nhận xét là người có “giao diện hổ báo” nhưng “hệ điều hành Hello Kitty”.

Hải Anh cũng từng chia sẻ về con trai. Anh là người dành nhiều tình cảm cho con và từng xúc động khi nhắc đến hành trình làm cha.

Những chi tiết này cho thấy một Kore Hải Anh khá khác so với Mony - nhân vật nguy hiểm, lạnh lùng mà anh thể hiện trên màn ảnh.

Phía sau vẻ ngoài dữ dằn và những nhân vật phản diện, Hải Anh vẫn đang tìm cách thoát khỏi hình ảnh “đóng đinh” với vai ác. Với nền tảng gia đình nghệ thuật và trải nghiệm qua nhiều công việc, nam diễn viên kỳ vọng có thêm cơ hội thử sức với những dạng nhân vật đa chiều hơn trong thời gian tới.