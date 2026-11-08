Ác nhân còn đáng sợ hơn cả Punisher

Trong bộ truyện Spider-Woman #1 vừa ra mắt, cuộc đời của nữ anh hùng cùng tên đã rẽ sang một hướng đi đầy tăm tối khi cô buộc phải trở thành vật chủ cho symbiote (thể cộng sinh) khát máu Carnage.

Dù Spider-Woman vẫn đang nỗ lực duy trì lý trí trước bản tính bạo lực của Carnage, cô vẫn phải đối mặt với một thử thách kinh hoàng.

Bởi sau 40 năm bặt vô âm tín và được cho là đã chết, ác nhân Hangman đã chính thức tái xuất để “thực thi” thứ công lý vặn vẹo của hắn cùng lời thề sẽ tàn sát toàn bộ giới mafia.

Kẻ phán xử với bản ngã méo mó

Dưới thân phận điều tra viên của tòa soạn Daily Bugle, Spider-Woman tiếp nhận một vụ án liên hoàn khi hàng loạt tay anh chị giang hồ bị sát hại bằng hình thức treo cổ. Rất nhanh chóng, cô suy luận ra hung thủ có thể chính là Harlan Kruger, hay còn được biết đến với biệt danh Hangman.

Tạo hình đầy gai góc và ám ảnh của Hangman trong truyện tranh Marvel. Ảnh: Comic Book.

Lần đầu ra mắt vào năm 1973 trong đầu truyện Werewolf by Night #11, Hangman thường sử dụng dây thòng lọng và lưỡi hái để hành quyết tội phạm. Nếu chỉ nghe qua, nhiều người sẽ lầm tưởng hắn là một phiên bản mang phong cách thời Trung cổ của Punisher. Thế nhưng, động cơ và quá khứ của Harlan Kruger lại đen tối hơn rất nhiều.

Từ nhỏ, Kruger đã bị ám ảnh bởi khái niệm đạo đức "trắng - đen" cực đoan từ các bộ phim cổ điển. Khi nhập ngũ, hắn từng bị đưa ra tòa án binh và trục xuất vì tra tấn tù binh dã man. Ngay cả lực lượng cảnh sát cũng từ chối thu nhận một kẻ máu lạnh như vậy.

Sự ruồng bỏ đó đã đẩy Kruger đến quyết định đội lên chiếc mũ trùm Hangman và tự phong mình làm kẻ phán xử. Khác với Punisher - người săn lùng tội phạm vì nỗi đau mất gia đình, Hangman hành động dựa trên sự vĩ cuồng, chủ nghĩa anh hùng méo mó.

Quan niệm của hắn về "những kẻ xấu" và cách trừng phạt họ lại vặn vẹo và tàn bạo hơn nhiều so với Punisher. Hắn sẵn sàng giết cả những nhà sản xuất phim, diễn viên vì cho rằng họ "làm hư thế hệ trẻ", hay thản nhiên giam giữ tội phạm dưới ngục tối cho đến chết.

Có thể thấy, trong khi Punisher chỉ giết những tên tội phạm thực sự, thì Hangman lựa chọn xuống tay với những kẻ không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức vặn vẹo của hắn.

Cơn ác mộng thử thách đạo đức của Spider Woman

Hangman từng được cho là đã chết cách đây 40 năm. Tuy nhiên, Spider-Woman #1* đã hợp thức hóa việc giả chết của ác nhân này. Được biết, sau đó hắn âm thầm hoạt động như một sát thủ đánh thuê chứ không hoành hành như trước.

Bước ngoặt xảy ra khi Christine, cô con gái bị ghẻ lạnh của hắn, suýt mất mạng trong một cuộc đọ súng của băng đảng. Quá phẫn nộ, Hangman quay lưng tuyên chiến với chính những kẻ từng thuê mình, để lại hàng tá thi thể bị treo cổ hoặc sát hại. Cuộc thanh trừng này khiến mẹ của Christine khiếp sợ, bởi bà biết một khi Hangman "làm sạch" New York, hắn sẽ bắt cóc chính con gái mình.

Cuộc chạm trán nảy lửa giữa Spider-Woman - hiện là vật chủ của Carnage - và Hangman. Ảnh: Comic Book.

Đối với Spider-Woman, Hangman có thể chính là tấm gương phản chiếu tương lai đen tối của cô. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của cô để duy trì sự kiểm soát, Symbiote đã bắt đầu bóp méo tâm trí cô để khiến cô trở nên tàn bạo và bạo lực hơn.

Việc phải đối đầu với một "con quái vật" nhân danh công lý như Hangman sẽ là ranh giới quyết định: Liệu Spider-Woman sẽ giữ được nhân tính để tha mạng cho hắn, hay sẽ để Carnage hoàn toàn chiếm đoạt và kết liễu tên ác nhân này một lần và mãi mãi?

Hangman được coi là ác nhân hoàn hảo để đối đầu với Spider-Woman - siêu anh hùng đang bị Carnage lây nhiễm. Bởi nếu không thể chiến thắng được sự ăn mòn của Symbiote, tâm trí cô có thể tin rằng việc giết tội phạm là hoàn toàn chính đáng. Và đó sẽ là điều vô cùng tồi tệ.

Ngoài ra, một khi Hangman phát hiện ra rằng Spider-Woman đang làm vật chủ cho một trong những kẻ phản diện đáng sợ nhất thế giới, hắn chắc chắn sẽ coi việc hạ gục cô là nhiệm vụ để bảo vệ con gái mình.