Ác mộng rớt hạng 40 năm trước ám ảnh MU

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Trận hòa 4-4 của MU trước Aston Villa rạng sáng 9/11 khiến đội chủ sân Old Trafford xếp thứ 18 sau khi vòng 10 Premier League khép lại. Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm, "Quỷ đỏ" mới phải đối mặt với tình cảnh đáng báo động như hiện tại.

MU sẽ trải qua ít nhất 15 ngày liên tiếp nằm trong nhóm ba đội cuối bảng Premier League trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia ở tháng này. Đây là khoảng thời gian dài nhất đội bóng này phải đứng trong khu vực nguy hiểm kể từ tháng 9 và tháng 10/1986.

Ở thời điểm đó, MU trải qua 28 ngày trong nhóm xuống hạng. Chuỗi thành tích thảm họa này góp phần khiến HLV Ron Atkinson bị sa thải vào tháng 11/1986, mở đường cho Sir Alex Ferguson tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

MU trải qua một trong những quãng thời gian tệ nhất lịch sử CLB. Ảnh: Reuters.

Lần trở lại nhóm cầm đèn đỏ hiện tại bắt đầu từ ngày 8/11, dù MU không thi đấu. Nottingham Forest bất ngờ đánh bại Manchester City với tỷ số 3-1, qua đó đẩy thầy trò Michael Carrick xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/1986, MU kết thúc một ngày thi đấu tại Premier League trong nhóm xuống hạng sau khi đã chơi ít nhất 9 trận. Ở thời điểm cách đây 40 năm, đội bóng thành Manchester đứng thứ 21 sau 15 vòng đấu.

Cơ hội thoát hiểm xuất hiện trong cuộc tiếp đón Aston Villa rạng sáng 9/11, nhưng MU chỉ giành được trận hòa 4-4. Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ giúp "Quỷ đỏ" tránh khỏi thất bại, song không thể chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội. Hiện tại, họ đứng thứ 18, kém Coventry City và Nottingham Forest 1 điểm.

Những con số thống kê càng khiến người hâm mộ lo lắng. Chiến thắng 5-2 trước tân binh Ipswich Town hôm 30/8 là lần duy nhất MU giành trọn 3 điểm tại Premier League mùa này. Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của CLB trong lịch sử giải đấu.

Khả năng MU xuống hạng vẫn chưa được các nhà cái đánh giá lớn. Tuy nhiên, những trường hợp của West Ham và Tottenham cho thấy danh tiếng không phải tấm lá chắn bảo đảm an toàn. West Ham từng vô địch một giải đấu châu Âu nhưng vẫn phải xuống hạng mùa trước, trong khi Tottenham liên tiếp kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17.