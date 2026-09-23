Ác mộng 'lão hóa công sở' của dân văn phòng TP.HCM sau 8 tiếng đi làm

Từ khi bắt đầu công việc văn phòng đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Hoa Hoàng (26 tuổi, phường Tân Định, TP.HCM) luôn mang theo kem chống nắng, xịt khoáng, kem tay hay son dưỡng trong túi xách.

Cô sớm nhận thấy tác động của điều hòa, ánh sáng trắng và màn hình máy tính. Với làn da hỗn hợp thiên khô, Hoa nhận thấy rãnh cười sâu hơn và nếp nhăn rõ hơn sau 8 tiếng/ngày ở văn phòng.

“Những món đồ chăm sóc cá nhân chỉ có công dụng tạm thời, không thể ngăn chặn tiến trình lão hoá. Song, tôi vẫn cần công việc văn phòng, chưa đủ tự do tài chính để lựa chọn ngã rẽ sự nghiệp khác”, Hoa Hoàng nói. Nếu có lịch hẹn ăn tối sau giờ làm, nữ nhân viên văn phòng thường mang theo mỹ phẩm, tranh thủ dặm lại lớp trang điểm trong phòng thay đồ.

Diện mạo thay đổi sau nhiều giờ làm việc trong môi trường văn phòng vốn không phải hiện tượng mới. Song gần đây, mạng xã hội đã xuất hiện cách gọi không chính thức cho tình trạng này: "office ageing", tức "lão hóa văn phòng". Một số biểu hiện bao gồm da khô, xỉn màu, tóc xẹp, hay gương mặt bơ phờ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tương tự trường hợp của Hoa Hoàng.

Một số nhân sự Trung Quốc đeo khẩu trang để bảo vệ da, dựng ô nhằm giảm tác động của ánh sáng ở văn phòng. Ảnh: RedNote.

Tại Mỹ, một trào lưu trên TikTok xoay quanh hiện tượng này, với các video ghi lại diện mạo trước và sau một ngày làm việc. Người dùng so sánh hình ảnh đầu ngày với thời điểm tan sở, cho thấy những thay đổi như da xỉn màu, tóc xẹp và gương mặt mệt mỏi.

Ở Trung Quốc, nhiều người lao động chia sẻ các biện pháp chống “lão hóa văn phòng” trên mạng xã hội, từ bôi kem chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang đến dựng ô ngay tại bàn làm việc, theo SCMP.

‘Xuống sắc’ sau 8 tiếng ngồi văn phòng

Không chỉ Hoa Hoàng, nhiều đồng nghiệp tại công ty cô cũng gặp phải vấn đề này. Họ lập nhóm chat nhằm mục đích chia sẻ những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và diện mạo.

“Tôi không thể sống thiếu thực phẩm chức năng sau tuổi 30”, một đồng nghiệp của Hoa từng chia sẻ. Người này sở hữu hộp chứa 3-5 loại thực phẩm bổ sung, bao gồm các loại dành cho da, tóc, mắt và giấc ngủ. Văn phòng luôn ở tình trạng lạnh và khô khiến cơ thể phản ứng.

Về phần mình, Hoa Hoàng cũng chi trả thêm cho những sản phẩm chăm sóc da, chống lão hoá tại nhà, sử dụng trước khi đi ngủ.

Túi đi làm của Hoa Hoàng luôn bao gồm các món đồ phục vụ mục đích cấp ẩm, giúp làn da bớt khô. Ảnh: NVCC.

Tại văn phòng, dù không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cô vẫn đều đặn thoa kem chống nắng sau 3-4 tiếng vì lo ngại tác động của ánh sáng xanh từ thiết bị công nghệ. Số tiền cô chi trả cho những món đồ này dao động trong khoảng 3-5 triệu đồng/tháng, chiếm khoảng một nửa ngân sách mua sắm cá nhân.

Theo nhân viên văn phòng 26 tuổi, dân công sở như cô kiếm thu nhập từ công việc bàn giấy, rồi sử dụng số tiền đó để khắc phục những vấn đề mà hệ thống điều hoà, đèn điện và màn hình máy tính gây ra.

Tương tự, Ý Nhi (29 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) cũng nhận thấy sự thay đổi thần sắc sau 8-10 tiếng ở văn phòng nhờ thói quen chụp ảnh trước gương. Những tấm hình trước và sau giờ hành chính từng khiến Nhi bất ngờ.

Mái tóc xẹp xuống, đôi mắt hơi trũng và da môi nứt nẻ là diện mạo của cô sau nhiều giờ liên tục ngồi một chỗ, trước màn hình máy tính. Tuy nhiên, nữ nhân viên văn phòng nhìn nhận rằng vấn đề này không chỉ liên quan đến vẻ ngoài, mà còn xuất phát từ cả sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Vì thế, cô không lựa chọn đầu tư vào sản phẩm chăm sóc da hay thực phẩm chức năng. Ý Nhi quyết định xây dựng thói quen chạy bộ trong khuôn viên sinh sống sau giờ làm việc, để vừa tiếp xúc với thiên nhiên vừa cải thiện sức khỏe.

Ý Nhi nhận thấy tình trạng diện mạo "xuống sắc" sau giờ hành chính, khi trải qua cả ngày ngồi trong văn phòng trang bị điều hòa.

“Nhiều ngày, tôi chỉ chờ đến giờ tan ca để chạy bộ. Những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong phòng kín máy lạnh khiến tôi và đồng nghiệp đều mất đi sức sống”, Nhi chia sẻ.

Ngoài chạy bộ, chuyên viên phát triển sản phẩm này cũng đăng ký tập yoga từ năm ngoái, duy trì lịch tập luyện đến nay. Cô cho biết bộ môn này giúp điều hoà cơ thể, không chỉ góp phần rèn luyện sự dẻo dai, xây dựng vóc dáng, mà còn hỗ trợ cải thiện làn da.

Sau một thời gian tập luyện, Ý Nhi thấy mồ hôi toát ra đều đặn, từ đó giúp làn da đỡ khô hơn. Tình trạng vỡ nền hay xuất hiện nếp nhăn vào cuối ngày vì thế cũng được cải thiện đáng kể.

Dân văn phòng nên chăm da thế nào?

Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn tập luyện hay sử dụng nhiều sản phẩm để cải thiện diện mạo sau giờ làm. Theo BS.CKI Lê Thị Thu Hiền, chuyên gia da liễu đang công tác tại một số viện thẩm mỹ, phòng khám da liễu ở TP.HCM, trước hết cần xác định nguyên nhân khiến làn da thay đổi trong ngày.

Với tình trạng da khô, xỉn màu hoặc lộ rõ nếp nhăn vào cuối ngày, môi trường điều hòa, độ ẩm thấp, ánh nắng, bụi bẩn và căng thẳng có thể là những yếu tố liên quan. Sau 8-9 tiếng làm việc, da có thể mất nước và kém tươi sáng; khi thiếu ẩm, các nếp nhăn nhỏ cũng dễ lộ rõ hơn.

Ở một số người, mất nước còn kích thích da tăng tiết dầu, khiến khuôn mặt bóng và xỉn màu vào cuối ngày. Ngoài điều hòa và ánh nắng qua cửa kính, áp lực, thiếu ngủ và việc ngồi lâu cũng có thể ảnh hưởng đến làn da và diện mạo.

Theo bác sĩ, những biện pháp như che ô, đội mũ hoặc đeo khẩu trang tại bàn làm việc thường không cần thiết. Đèn văn phòng và màn hình máy tính không phải nguồn phát tia UV đáng kể, vì vậy các biện pháp này không có nhiều tác dụng chống tia UV.

BS.CKI Lê Thị Thu Hiền khuyên dân văn phòng nên dưỡng da đều đặn, thoa kem chống nắng tùy vào vị trí ngồi. Ảnh: NVCC.

Yếu tố cần lưu ý hơn là ánh nắng từ cửa sổ. Tia UVA có khả năng xuyên qua kính, do đó người ngồi gần cửa sổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp nên chống nắng. Đặc biệt, người bị nám hoặc tăng sắc tố được khuyến nghị duy trì kem chống nắng.

Nếu vị trí làm việc nằm sâu trong văn phòng, xa cửa sổ và gần như không tiếp xúc với ánh nắng, mức độ phơi nhiễm tia UV tương đối thấp. Việc dùng kem chống nắng có thể cân nhắc theo vị trí ngồi, tình trạng da và mức độ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

Nếu da tiết nhiều dầu sau vài giờ làm việc, dân văn phòng có thể dùng giấy thấm dầu và áp nhẹ lên vùng bóng nhờn, thay vì chà xát. Bác sĩ lưu ý không nên rửa mặt liên tục, bởi điều này có thể khiến da khô và dễ kích ứng hơn.

Với da khô, căng do ngồi lâu trong phòng điều hòa, xịt khoáng có thể giúp giảm cảm giác khó chịu tạm thời. Tuy nhiên, sản phẩm này không thay thế kem dưỡng. Nếu da thực sự thiếu ẩm, người dùng có thể bổ sung một lớp dưỡng ẩm mỏng, phù hợp với loại da. Sau khi xịt khoáng, nên vỗ nhẹ trên da và dưỡng ẩm khi cần, thay vì để nước tự khô hoàn toàn.

Nếu da trở nên xỉn màu vào cuối ngày, có thể làm sạch hoặc tẩy trang nhẹ nhàng, sau đó dưỡng ẩm và chống nắng nếu tiếp tục tiếp xúc với ánh nắng.

Thay vì dùng nhiều sản phẩm để xử lý tình trạng da tức thời, bác sĩ khuyến nghị xác định nguyên nhân và duy trì chu trình chăm sóc đơn giản.

Buổi sáng, người dùng có thể làm sạch da bằng sản phẩm dịu nhẹ, dưỡng ẩm và chống nắng nếu có tiếp xúc với ánh nắng. Trong ngày, nên tránh để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Buổi tối, làn da cần được làm sạch và dưỡng ẩm. Các sản phẩm đặc trị chỉ nên được bổ sung khi da có nhu cầu, thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc.

Theo bác sĩ, chăm sóc da đều đặn và phù hợp quan trọng hơn một chu trình phức tạp. Bên cạnh dưỡng ẩm và chống nắng đúng cách, ngủ đủ giấc, uống nước theo nhu cầu và kiểm soát căng thẳng cũng hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.