AC Milan có khởi đầu nhọc nhằn trước Olympiacos. Ảnh: Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images.

Hành quân tới sân Stadio Georgios Karaiskakis, đại diện nước Ý mang theo nỗi lo lớn khi đã nhận ba thất bại sau bốn lượt trận đầu tiên. Lịch sử cũng không ủng hộ đội bóng áo sọc đỏ đen bởi họ chưa từng ca khúc khải hoàn khi làm khách tại Hy Lạp ở đấu trường châu Âu. Trong khi đó, Olympiacos bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi mười một trận bất bại liên tiếp tại giải đấu.

Đúng với tính chất sống còn, AC Milan chủ động cầm bóng vượt trội nhưng lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Imanol Alguacil kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công và liên tục khiến thủ thành Mike Maignan phải vất vả cứu thua.

Sự chắc chắn của Olympiacos được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số từ một tình huống phạt góc. Cú đánh đầu hiểm hóc từ trung vệ Lorenzo Pirola đưa bóng dội xà ngang trước khi đập vào đầu Maignan bay thẳng vào lưới vào phút 31. Chỉ ít phút sau, chính Pirola tiếp tục hóa người hùng với pha băng về phá bóng ngay trên vạch vôi, từ chối bàn gỡ của Alphadjo Cisse.

Nhận thấy sự bế tắc trên hàng công, huấn luyện viên Ruben Amorim lập tức tung Christian Pulisic cùng Yunus Musah vào sân ngay đầu hiệp hai. Dẫu vậy, sai lầm trong khâu triển khai bóng khiến đội khách sớm nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 49 khi Remo Freuler chọc khe tinh tế để Jota Silva dứt điểm tung nóc lưới.

Hutchinson có màn trình diễn chói sáng. Ảnh: Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images.

Bị đẩy vào thế chân tường, bản lĩnh của đội bóng từng bảy lần vô địch châu Âu bất ngờ bùng nổ dữ dội. Sau khi tung Fikayo Tomori vào gia cố hàng thủ, AC Milan tổ chức phản công chớp nhoáng để Omari Hutchinson đi bóng lắt léo rồi cứa lòng chân trái rút ngắn cách biệt phút 56. Tiền vệ mang áo số 20 tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét bằng đường tạt bóng chuẩn xác giúp tài năng trẻ Alphadjo Cisse đánh đầu cận thành san bằng tỷ số 2-2 phút 63.

Bàn gỡ giúp tinh thần đội khách lên cao ngút, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử cho Cisse khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của câu lạc bộ ghi ba bàn ở cúp châu Âu. Ngay sau đó, Hutchinson lại khuấy đảo hành lang cánh rồi kiến tạo thuận lợi để Pulisic bắt vô-lê quyết đoán, đưa đại diện nước Ý vượt lên dẫn trước phút 71.

Những điều chỉnh nhân sự từ chiến lược gia Alguacil không thể giúp đại diện Hy Lạp giành lại quyền kiểm soát tuyến giữa. Trái lại, việc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ khiến hàng thủ chủ nhà lộ ra nhiều khoảng trống chết người vào thời điểm bù giờ. Tận dụng thời cơ vàng, Hutchinson khởi xướng pha phản công mẫu mực để Pulisic dọn cỗ cho Diego Moreira bình tĩnh dứt điểm ấn định thắng lợi 4-2.

Ba điểm quý giá giúp AC Milan phá dớp không thắng trên sân khách tại Hy Lạp, đồng thời vươn trở lại nhóm hai mươi bốn đội dẫn đầu. Ngược lại, thất bại đầu tiên ở chiến dịch châu Âu mùa giải năm nay khiến Olympiacos rơi xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng.

Kết quả chung cuộc: Olympiacos 2-4 AC Milan

Cầu thủ ghi bàn:

Olympiacos: Maignan (31', phản lưới), Jota Silva (49')

AC Milan: Hutchinson (56'), Cissè (63'), Pulisic (71'), Moreira (90+5')

Đội hình ra sân của 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.