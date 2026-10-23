AC Milan gục ngã trên sân đội bóng hạng trung nước Anh

Tận dụng lợi thế sân nhà, Bournemouth tràn lên tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Thành quả đến ngay tại phút thứ 5, khi Koni De Winter để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Justin Kluivert nhẹ nhàng đặt trái bóng vào góc xa khung thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Sức ép của Bournemouth khiến cho hàng thủ của AC Milan phải chống đỡ rất vất vả, từ đó lộ ra nhiều khoảng trống.

Đội chủ nhà đã hoàn toàn trên cơ Milan trong trận đấu này (Ảnh: Getty Images)

Khó khăn chồng chất khó khăn, khi đội khách mất Mike Maignan vì tấm thẻ đỏ đầy tai hại do lỗi đấm vào mặt của Tyler Adams bên phía chủ nhà, đồng thời đội khách lại phải chịu thêm một quả phạt đền nữa. Lần này Tarvernier lạnh lùng dứt điểm tung lưới Milan, nâng tỉ số lên thành 2-0 dành cho đội chủ nhà.

Mất Mike Maignan là tổn thất rất lớn với thầy trò HLV Amorim (Ảnh: Getty Images)

Hàng thủ phải chịu cảnh thiếu người, thầy trò HLV Ruben Amorim chỉ còn biết loay hoay chống đỡ trước những áp lực đến từ Bournemouth. Họ hoàn toàn bất lực trước sự cơ động của Kluivert, Tavernier hay Evanilson mang lại. Đội chủ nhà đã làm chủ cuộc chơi từ khi bóng lăn, trái với nhiều dự đoán rằng đây sẽ là một trận đấu "cân tài cân sức". Điểm nhấn đáng chý ý trong chuyến làm khách lần này của Milan có chăng cũng chỉ ở màn chào sân với đấu trường châu Âu của tiền vệ trẻ Comotto.

Cuối cùng, Amine Adli ấn định tỉ số 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà ở phút 84. Thắng lợi này đưa Bournemouth lên vị trí thứ 3 tại League Phase của Europa League một cách đầy ấn tượng. Ngược lại, AC Milan bị đẩy xuống vị trí thứ 24, có nguy cơ bị loại khỏi nhóm tranh vé vào vòng play-off.