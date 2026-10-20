ABS báo lợi nhuận sau thuế tăng gấp gần 4 lần trong 9 tháng năm 2026

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Chứng khoán An Bình (ABS) vừa báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, ABS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 941 tỷ đồng, tăng 176,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 602,1 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 496,1 tỷ đồng, tăng 370,6%.

Với kết quả này, ABS đã hoàn thành 100,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng của năm 2026 chỉ sau ba quý.

Trong 9 tháng đầu năm, ba mảng dịch vụ cốt lõi gồm môi giới, cho vay ký quỹ (margin) và lưu ký mang về khoảng 189,1 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Cho vay ký quỹ là điểm sáng khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2026, doanh thu lãi cho vay ước đạt khoảng 48 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước và 28% so với quý II/2026.

Doanh thu môi giới 9 tháng đạt gần 59,8 tỷ đồng, trong khi doanh thu lưu ký đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Việc tăng vốn điều lệ từ 1.011,5 tỷ đồng lên 3.011,5 tỷ đồng trong quý II cũng tạo thêm dư địa tài chính, giúp ABS chủ động phân bổ nguồn lực để phát triển hoạt động cho vay ký quỹ và nâng cao năng lực cạnh tranh khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý III ước đạt khoảng 412 tỷ đồng.

Trong năm 2027, ABS dự kiến tiếp tục triển khai các bước đi nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động theo lộ trình phù hợp. Song song với đó, Công ty tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho mục tiêu niêm yết cổ phiếu ABW trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).