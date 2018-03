Above & Beyond: Bộ 3 huyền thoại nhạc Trance đến Việt Nam

Nhóm nhạc trance huyền thoại Above & Beyond đã cập nhật lịch diễn tại Việt Nam trên website chính thức.

Nhắc đến Above & Beyond là không thể không kể đến cái duyên, cùng niềm đam mê âm nhạc đã gắn kết 3 chàng trai: Jono Grant, Tony McGuinness và Paavo Siljamäk tạo nên Above & Beyond trong cuối năm 1999, đầu những năm 2000. Hãng thu âm Ajunabeats được thành lập trước khi nhóm lấy tên Above & Beyond và nhóm đã gây được tiếng vang ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên Volume One.

Bộ ba không ngừng lao động, sáng tạo, liên tục tung ra hàng loạt các bản nhạc chất lượng, đi vào lòng người yêu nhạc trên toàn thế giới. Âm nhạc của Above & Beyond không chỉ lôi cuốn khán giả mà còn được giới chuyên môn chú ý và đánh giá cao. Một trong số những cột mốc đáng nhớ trong những năm đầu sự nghiệm của Above & Beyond chính là lời mời hợp tác từ Madonna để sản xuất bản club mix cho ca khúc What It Feels Like for a Girl vào năm 2001.

Above & Beyond là một trong số không nhiều cái tên nổi bật với thể loại Trance trong làng EDM thế giới.

Thành công nối tiếp thành công, Above & Beyond tiếp tục bắt tay cùng Madonna, Britney Spears, Dido,.. trong các sản phẩm remix và dành được giải thưởng “Track nhạc của năm” trong A State of Trance của Armin van Buuren (2004) với track No One On Earth. Cũng trong năm 2004, đĩa đơn Satellite cũng lọt top 19 bảng xếp hạng âm nhạc UK.

Âm nhạc của Above & Beyond vượt xa những giá trị giải trí thông thường. Triết lý âm nhạc của bộ 3 là muốn dùng âm nhạc của mình để mang tới những điều tốt đẹp hơn cho thế giới, nhắc nhở con người về những giá trị cốt lõi của cuộc sống và cũng là nguồn cảm hứng, động lực bất tận cho người nghe. Phần beat uplifting, du dương kết hợp với vocal da diết chính là chìa khóa đưa âm nhạc của Above & Beyond tới trái tim người hâm mộ.

Nhóm tung album đầu tay Tri-State vào năm 2006 được tạp chí DJ Mag đánh giá 5/5, mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho nền nhạc điện tử thời đó. Tiếp sau đó là album Group Therapy (2011) cán mốc #1 trên bảng xếp hạng iTunes Dance Album gồm loạt ca khúc vocal Trance trong số đó Sun & Moon được Billboard bầu chọn là ca khúc nhạc Dance cảm xúc nhất mọi thời đại.

Ngay sau đó, nhóm có tour diễn Group Therapy World Tour và cháy vé khắp các địa điểm tổ chức tại Nam Mỹ, Châu Á và Úc. Vào năm 2014, Above & Beyond tổ chức show kỷ niệm số 100 của radio show Group Therapy tại Madison Square Garden (điểm điểm biểu diễn mơ ước của tất cả các nghệ sĩ trên thế giới). Trong show này, nhóm cũng cho ra mắt album thứ 3 We Are All We Need. Công hiến không ngừng nghỉ, nhóm tung album phòng thu thứ 4 Common Ground vào tháng 8/2017, lọt top 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200.

Các màn trình diễn live của nhóm được đầu tư, thay đổi qua các giai đoạn khác nhau. Mỗi set nhạc của Above & Beyond truyền tải các thông điệp sâu sắc về đề cao giá trị tình yêu, gắn kết con người. Không chỉ tương tác cùng khán giả qua âm nhạc, bộ 3 còn trò chuyện, kết nối với họ qua visual trực tiếp và nghi lễ “Push The Button” thiêng liêng không thể thiếu trong mỗi show.

Trong lần thứ 2 tới Việt Nam và là lần đầu tại Hà Nội trong NEX Music Festival, Above & Beyond hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả qua một chuyến bay âm nhạc đầy cảm xú. Fan Việt cũng sẽ được tận hưởng sự hòa quyện giữa những track nhạc cũ gắn liền với tên tuổi của nhóm cũng những bản nhạc mới trong suốt set nhạc dài 2 tiếng của Above & Beyond.

NEX Music Festival là đại nhạc hội EDM đầu tiên mở màn mùa lễ hội EDM của năm 2018. NEX được tổ chức vào 5.5 tại Hà Nội với lineup gồm nhiều tên tuổi nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế và các nghệ sĩ trong nước tài năng, sẽ cùng nhau mang tới cho khán giả những trải nghiệm đỉnh cao không chỉ về nội dung nghệ thuật mà về khâu tổ chức, hệ thống sân khấu, kỹ thuật chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế.

My Lan