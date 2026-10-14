ABIC: Tiền gửi tập trung tại Agribank, khoản phải thu tăng gần gấp đôi

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng đòi hỏi tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, sức khỏe của doanh nghiệp không chỉ được phản ánh qua tăng trưởng lợi nhuận mà còn ở khả năng quản trị dòng tiền, kiểm soát công nợ và bảo đảm các nghĩa vụ tài chính. Từ báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Bảo hiểm Agribank (ABIC), những biến động về khoản phải thu, dòng tiền kinh doanh và mức độ tập trung tiền gửi đặt ra các vấn đề cần quan tâm về quản trị rủi ro và tính bền vững trong hoạt động doanh nghiệp. Đây cũng là góc nhìn cần thiết để đánh giá trách nhiệm quản trị tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 được soát xét, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC, mã ABI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 181,9 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và mức tăng thấp của chi phí bồi thường. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.461 tỷ đồng, tăng 10,4%. Trong khi đó, chi phí bồi thường thuần ở mức 361,6 tỷ đồng, tăng nhẹ, giúp tỷ lệ bồi thường thuần giảm từ 30% xuống 27,9%.

Tình hình kinh doanh 6 tháng của ABIC.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng 9,5%, lên 456,3 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể với doanh thu 92,5 tỷ đồng, phần lớn đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Dù lợi nhuận tăng trưởng tích cực, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của ABIC cho thấy một số biến động cần lưu ý. Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn thuần tăng gần gấp đôi, lên 383,7 tỷ đồng; nợ quá hạn chưa bị suy giảm giá trị tăng lên 98,5 tỷ đồng. Cùng thời điểm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm từ 92,7 tỷ đồng xuống 68,9 tỷ đồng.

Tiền gửi lớn ở Agribank

Tại ngày 30/6/2026, ABIC có 3.606,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 87,6 tỷ đồng tiền gửi thanh toán tại Agribank. Tổng số dư tiền gửi tại ngân hàng này đạt khoảng 3.694,4 tỷ đồng, chiếm hơn 95% tổng quy mô tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp.

Mức độ tập trung tiền gửi lớn khiến Agribank trở thành đối tác có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động đầu tư tài chính của ABIC. Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi tiền gửi từ Agribank đạt khoảng 91,7 tỷ đồng, tương đương phần lớn doanh thu hoạt động tài chính 92,5 tỷ đồng mà doanh nghiệp ghi nhận trong kỳ.

Giao dịch với các bên liên quan của ABIC.

Không chỉ là nơi gửi tiền, Agribank còn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động phân phối bảo hiểm của ABIC. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên, doanh thu phí bảo hiểm gốc ghi nhận từ Agribank đạt 146,7 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, hoa hồng bảo hiểm gốc liên quan đến Agribank được ghi nhận ở mức 169,4 tỷ đồng, bên cạnh khoản chi hỗ trợ, khen thưởng đại lý 54,2 tỷ đồng.

Khoản phải thu tăng gần gấp đôi, nợ quá hạn gia tăng

Tại ngày 30/6/2026, khoản phải thu ngắn hạn thuần của ABIC đạt 383,7 tỷ đồng, tăng 94,5% so với mức 197,3 tỷ đồng đầu năm. Diễn biến này chủ yếu thể hiện qua sự gia tăng của các khoản phải thu liên quan đến hoạt động bảo hiểm.

Cụ thể, phải thu phí bảo hiểm gốc tăng từ 38,6 tỷ đồng lên 103,5 tỷ đồng. Phải thu từ hoạt động nhận tái bảo hiểm cũng tăng từ 52,5 tỷ đồng lên 105,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn khác tăng từ khoảng 253,8 triệu đồng lên 31,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền tạm ứng chiếm 30,5 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng của các khoản phải thu, số dư nợ quá hạn chưa bị suy giảm giá trị tăng từ 35,6 tỷ đồng đầu năm lên 98,51 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương đương khoảng 2,8 lần. Trong số này, các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày chiếm khoảng 97,7 tỷ đồng.

Đối với các khoản phải thu quá hạn trên 181 ngày, số dư được ghi nhận khoảng 2,6 tỷ đồng. ABIC đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoảng 2,4 tỷ đồng.

Khoản phải thu tăng mạnh trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm là diễn biến cần tiếp tục theo dõi. Dù lợi nhuận sau thuế đạt 181,9 tỷ đồng, tăng so với mức 146,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABIC chỉ đạt 68,9 tỷ đồng, thấp hơn mức 92,7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Chi phí khai thác bảo hiểm tăng nhanh hơn doanh thu

Bên cạnh công nợ, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhanh hơn doanh thu cũng là điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh bán niên của ABIC.

Theo báo cáo tài chính, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng từ khoảng 403,6 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước lên 466,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tương ứng tăng 15,6%. Trong khi đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.297,5 tỷ đồng, tăng 9%.

Trong cơ cấu chi phí, khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm tăng từ khoảng 53,6 tỷ đồng lên gần 72 tỷ đồng, tương ứng tăng 34,3%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 321,4 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức khoảng 181,2 tỷ đồng.

Một khoản mục khác có biến động đáng kể là chi phí khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng từ khoảng 119,9 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.

Dù chi phí tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC vẫn đạt 134,96 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự hỗ trợ từ chi phí bồi thường thuần được kiểm soát ở mức 361,6 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,8%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của ABIC đạt 2.202,2 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm.

Trong đó, dự phòng phí chưa được hưởng đạt 1.448,3 tỷ đồng; dự phòng bồi thường ở mức 518,6 tỷ đồng. Riêng dự phòng bồi thường gồm khoảng 429,7 tỷ đồng dành cho các tổn thất đã thông báo nhưng chưa giải quyết và 88,9 tỷ đồng dự phòng IBNR, tức dự phòng cho các tổn thất đã phát sinh nhưng chưa được báo cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, ABIC ghi nhận mức tăng dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm là 89,76 tỷ đồng, cao hơn mức 55,78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.