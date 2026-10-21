ABBank tăng tốc lợi nhuận, áp lực chất lượng tín dụng cũng gia tăng

Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 106%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, ABBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.106,9 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 5.977,6 tỷ đồng, tăng 55,5%; chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự ở mức 3.870,7 tỷ đồng, tăng 72,7%.

Ở mảng dịch vụ, ngân hàng ghi nhận lỗ thuần 497,7 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 424,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 17,3% về số lỗ.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối chuyển từ lỗ thuần 131,8 tỷ đồng trong quý III/2025 sang lãi thuần 61,8 tỷ đồng trong quý III/2026. Tương tự, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 160,1 tỷ đồng sang lãi 100,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 529,8 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 38,9%.

Chi phí hoạt động trong quý III tăng 26,4%, lên 741,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.569,3 tỷ đồng, tăng 57,1%.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 22,6%, xuống 284,2 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.285,1 tỷ đồng, tăng 103,4% so với mức 631,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ 257 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 1.028,1 tỷ đồng, tăng 105,9% so với mức 499,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.300 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của ABBank đạt 4.038,2 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.440,3 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong 9 tháng ở mức 861 tỷ đồng, tăng 84,6%.

Nợ xấu tăng 91,6% sau 9 tháng

Tổng dư nợ cho vay của ABBank tăng từ 113.891 tỷ đồng vào đầu năm 2026 lên 134.592 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng khoảng 20.700 tỷ đồng, tương đương 18,2%.

Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng tín dụng, các khoản nợ thuộc nhóm có mức độ rủi ro cao hơn cũng gia tăng. Cụ thể, nợ cần chú ý tăng từ 869,4 tỷ đồng đầu năm lên 2.296,6 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 164,1%. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 204,8%, lên 541,7 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng 50,1%, lên 375,6 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng 74,5%, lên 993 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu, bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn, tăng từ khoảng 997,1 tỷ đồng đầu năm lên 1.910,3 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tương đương tăng 91,6%.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ABBank tăng từ khoảng 0,88% đầu năm lên 1,42% vào cuối tháng 9, tương ứng tăng 0,54 điểm phần trăm. Như vậy, tốc độ tăng nợ xấu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng dư nợ cho vay trong 9 tháng đầu năm 2026.