ABBank muốn tất toán 3.500 tỷ đồng trái phiếu sau chưa đầy một năm

Ảnh minh họa: ABBank

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá 3.500 tỷ đồng vào ngày 9/10/2026.

Ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu ABB12515 có giá trị theo mệnh giá 300 tỷ đồng; lô ABB12516 trị giá 2.600 tỷ đồng và lô ABB12517 trị giá 600 tỷ đồng. Nguồn tiền được ngân hàng bố trí từ các khoản thu, nguồn thu nợ cho vay đến hạn, vốn huy động từ tổ chức và dân cư hoặc những nguồn vốn hợp pháp khác.

Ba lô trái phiếu này được ABBank phát hành trong nước vào tháng 11 và tháng 12/2025, cùng có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 11 và tháng 12/2031. Như vậy, ngân hàng lên kế hoạch tất toán các lô trái phiếu chỉ sau chưa đầy một năm kể từ thời điểm phát hành.

Động thái trên nối tiếp các đợt tất toán trái phiếu trước hạn đã được ABBank thực hiện trong những tháng gần đây.

Ngày 13/8/2026, ngân hàng mua lại toàn bộ lô trái phiếu ABB12512 với giá mua lại thực tế 1,055 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 13/8/2025 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16/6, ABBank cũng mua lại trước hạn hai lô trái phiếu ABB12510 và ABB12511, đều được phát hành trong năm 2025 và mới lưu hành khoảng một năm.

Cụ thể, ngày 13/6/2026, ngân hàng chi 500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu ABB12510 và hoàn tất giao dịch vào ngày 15/6. Đến ngày 16/6, ABBank tiếp tục tất toán trước hạn lô trái phiếu ABB12511 có giá trị 1.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, ABBank mới đây đã nhận được Văn bản số 8295/NHNN-QLGS của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765 tỷ đồng thông qua ba hình thức.

Ngân hàng sẽ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn tối đa gần 8.034 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô tối đa 1.928 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động, qua đó tăng vốn tối đa 803,3 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank sẽ được nâng lên 26.833 tỷ đồng.