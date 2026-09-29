ABBank: Lợi nhuận tăng tốc và động lực từ tăng vốn

Bước chuyển về quy mô và năng lực cạnh tranh

Thông tin Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng thêm tối đa 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ là một trong những sự kiện đáng chú ý đối với cổ phiếu ABB trong tháng 9.

Phần lớn lượng vốn tăng thêm đến từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá trị tối đa gần 8.034 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1.928 tỷ đồng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tối đa hơn 803 tỷ đồng cổ phiếu theo chương trình ESOP, bao gồm cổ phiếu bán và cổ phiếu thưởng cho người lao động. Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ gần 16.068 tỷ đồng lên 26.833 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 là cơ sở quan trọng để ABBank bước vào giai đoạn tăng vốn với những kỳ vọng mới. Ngân hàng ghi nhận 3.016 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành khoảng 67% mục tiêu 4.500 tỷ đồng của cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt 260.561 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu đạt 0,71%, CAR trên 12%.

ABBank vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt 26.833 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Linh

Với tiến độ hiện tại, ABBank cần khoảng 1.484 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa cuối năm để hoàn thành kế hoạch. Bình quân mỗi quý, ngân hàng cần đạt khoảng 742 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể mức lợi nhuận bình quân quý I và II là khoảng 1.508 tỷ đồng.

Chất lượng lợi nhuận của ngân hàng khá tốt khi cả ba chỉ tiêu gồm tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng và nguồn thu dịch vụ đều cải thiện.

Tổng tài sản tăng 18% trong nửa đầu năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt 138.000 tỷ đồng và huy động đạt 163.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động đang mở rộng.

Với một ngân hàng đang mở rộng bảng cân đối kế toán, tăng vốn không đơn thuần là hoạt động tài chính nhằm cải thiện các chỉ tiêu an toàn. Đây còn là điều kiện để gia tăng dư địa cấp tín dụng và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro.

Cổ phiếu hội tụ những chỉ số tích cực

Hiện cổ phiếu ABB của ABBank đang giao dịch quanh 17.400 đồng/CP. Tính từ đầu năm đến nay, ABB là một trong số ít cổ phiếu ngân hàng tăng giá với mức tăng 40%. Dữ liệu từ nền tảng phân tích Money Gain xếp hạng chỉ số tổng hợp của cổ phiếu đạt 79 điểm, tức là mức độ đáng để đầu tư. Các yếu tố trọng yếu tác động đến sự tăng giảm giá cổ phiếu đều tích cực như xếp hạng lợi nhuận 76, xếp hạng hiệu quả A, sức mạnh lực cầu B+ và sức mạnh giá 79.

Đáng chú ý, cổ phiếu ABB đã duy trì được tính hiệu quả như khối lượng giao dịch và mức độ duy trì của dòng tiền qua chuỗi phiên kéo dài hơn 1 năm trở lại đây.

Biểu đồ kết quả kinh doanh 7 quý tăng trưởng liên tục. Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của ABBank

Nhìn tổng thể, ABBank đang có ba câu chuyện song hành lợi nhuận tăng trưởng mạnh, kế hoạch tăng vốn lớn và năng lực sử dụng vốn hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Đây là những yếu tố có thể định hình triển vọng cổ phiếu ABB trong trung hạn.

Khi ngân hàng duy trì chất lượng tài sản, cải thiện hiệu quả sinh lời và tạo được tăng trưởng lợi nhuận tương xứng với quy mô vốn mới, tăng trưởng sẽ tiếp tục chuyển hóa thành giá trị cho cổ đông.

Những kết quả này cũng phản ánh quá trình chuyển đổi được ABBank đẩy mạnh từ năm 2024, với nhiều thay đổi từ mô hình kinh doanh, tổ chức và quản trị, kiểm soát rủi ro đến đầu tư công nghệ - chuyển đổi số, phát triển sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng với trọng tâm tập trung vào phát triển bán lẻ.

Cùng với đó, chiến lược phục vụ khách hàng cũng được ABBank mở rộng ra ngoài các ranh giới tài chính thuần túy, thông qua các điểm chạm văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Việc ngân hàng đồng hành cùng triển lãm đa giác quan Van Gogh Timeless trong năm 2026 chính là một biểu hiện cụ thể của định hướng mở rộng trải nghiệm khách hàng và đưa các giá trị nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, qua đó tạo thêm những điểm chạm giàu trải nghiệm và cảm xúc cho khách hàng.

Sự chuyển đổi đồng thời về năng lực kinh doanh, chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu đang tạo nền tảng để ABBank hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.