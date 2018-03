ABBANK lên tiếng về việc phòng giao dịch ngân hàng bị cướp

Sáng ngày 31/03/2018, phòng giao dịch Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM) của ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) bị 02 kẻ gian đột nhập và uy hiếp.

Cơ quan công an đang kiểm tra hiện trường tại ABBANK Lũy Bán Bích.

Hai kẻ gian đã dùng vũ khí khống chế bảo vệ của ngân hàng, và yêu cầu nhân viên ngân hàng xếp tiền vào ba lô mang theo. Tuy nhiên, bảo vệ tại ABBANK chống trả và tri hô “cướp” khiến hai bên giằng co quyết liệt.

Các nhân viên ABBANK đã kịp thời bấm chuông báo động khiến hai tên cướp phải bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBANK đã bị kẻ gian tấn công nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản của khách hàng, ngân hàng và cán bộ nhân viên.

Đại diện ABBANK khẳng định, các cơ quan chức năng đang theo dõi chỉ đạo và điều tra sự việc. ABBANK sẽ phối hợp với cơ quan công an để điều tra vụ cướp và rà soát, tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch cũng như báo cáo Ngân hàng Nhà nước để cảnh báo trên toàn hệ thống.

HOÀNG ANH