ABBank lãi hơn 4.300 tỷ đồng sau 9 tháng, thu ngoài lãi tăng mạnh

ABBank hoàn thành gần 96% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt 7.802,8 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nguồn thu ngoài lãi, cùng với việc kiểm soát chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 4.038,2 tỷ đồng, tăng 20,5%, tương ứng tăng 686,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng 68,5%, cao hơn mức tăng 51,5% của thu nhập lãi.

Ở mảng ngoài lãi, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 765,6 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 116,4%, lên 258,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 165,9 tỷ đồng sang lãi 195,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2.270,7 tỷ đồng, tăng 29,1%, chiếm khoảng 60% tổng thu nhập ngoài lãi. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng từ 25,4 tỷ đồng lên 268,8 tỷ đồng.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 48%, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 21,2%, lên 2.110,5 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 12,9%, đạt 1.391 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, tăng 18,2%; tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Tổng nợ xấu nhóm 3 - 5 ở mức 1.910,3 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN là 0,8%, thấp hơn mục tiêu dưới 1,5% đặt ra cho năm 2026. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Vốn điều lệ của ABBank đạt 16.068 tỷ đồng vào cuối quý III/2026. Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 26.800 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027.