ABBank lãi gần 1.300 tỷ đồng quý III, gấp đôi cùng kỳ

Lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 4.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, ABBank ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý đạt 2.107 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nguồn thu ngoài lãi, một số hoạt động ghi nhận kết quả tích cực như kinh doanh ngoại hối mang về khoản lãi thuần 62 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lỗ 160 tỷ sang lãi 101 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động dịch vụ ghi nhận lỗ thuần 498 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 23%, xuống còn 530 tỷ đồng.

Về chi phí, ABBank ghi nhận chi phí hoạt động trong quý III ở mức 742 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 23%, xuống còn 284 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III của ABBank đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABBank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 20%, đạt 4.038 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 4.301 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Ở các nguồn thu ngoài lãi, hoạt động dịch vụ mang về khoản lãi thuần 766 tỷ đồng, tăng 314% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 116%, đạt 259 tỷ đồng, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ sang lãi thuần 196 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 29%, đạt 2.271 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 269 tỷ đồng, tăng 959% so với cùng kỳ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục này ghi nhận 255 tỷ đồng thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tổng tài sản tăng 25%, nợ xấu tăng 92% sau 9 tháng

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank ghi nhận 276.575 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với đầu năm.

Về phía huy động, tiền gửi khách hàng tại cuối tháng 9 đạt 152.914 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm

Vốn chủ sở hữu của ABBank tại cuối quý III đạt 23.625 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ tăng 55%, lên 16.068 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn cổ phần.

Về chất lượng tài sản, quy mô nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) tại cuối quý III ở mức khoảng 1.910 tỷ đồng, tăng 92% so với đầu năm.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) 542 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nhóm 4) 376 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) 993 tỷ đồng.

Tính trên quy mô dư nợ cho vay khách hàng 134.592 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 1,42%, tăng 0,54 điểm % so với đầu năm.