ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn lên gần 27.000 tỷ đồng

ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank, mã ABB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 26.833,3 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tăng trưởng giai đoạn 2025-2028 và lộ trình niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ABBANK được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,5 tỷ đồng thông qua ba cấu phần: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa 8.033,9 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 1.928,1 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên ABBank theo chương trình lựa chọn cho người lao động tối đa 803,4 tỷ đồng.

Trước đó, ABBank đã hoàn tất đợt 1 phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, nâng vốn điều lệ lên hơn 16.067,8 tỷ đồng trong tháng 7/2026. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành tiếp theo như chấp thuận tại công văn của Ngân hàng Nhà nước, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ đạt 26.833,3 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh lộ trình tăng vốn này là bước đi quan trọng của ABBank trong chiến lược củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Quy mô vốn điều lệ mới sẽ giúp ABBank tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc, đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), đồng thời mở rộng dư địa cấp tín dụng cho các ngành kinh tế trọng điểm phù hợp với định hướng kinh doanh của Ngân hàng và định hướng của Chính phủ.

Tăng vốn cũng là một trong những bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình đưa cổ phiếu ABB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE.

Đáng chú ý, cột mốc chấp thuận tăng vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell. Sự chuẩn bị chủ động về quy mô tài chính và năng lực quản trị rủi ro giúp cổ phiếu ABB nâng cao sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư cá nhân lẫn các quỹ đầu tư tổ chức quốc tế. Bước đi này cũng được xem là mắt xích then chốt để ABBank hoàn thiện các tiêu chuẩn định giá, sẵn sàng cho sự kiện chuyển sàn sang HOSE trong thời gian tới./.