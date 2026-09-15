ABBank được chấp thuận tăng vốn lên gần 27.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank, mã ABB) vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 26.833,3 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tăng trưởng giai đoạn 2025-2028 và lộ trình niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

ABBank được NHNN chấp thuận tăng vốn lên gần 27.000 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ABBANK được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,5 tỷ đồng thông qua ba hình thức: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tối đa 8.034 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu thưởng (hơn 1.928 tỷ đồng) và chào bán cổ phiếu cho người lao động - ESOP (hơn 803 tỷ đồng).

Trước đó, ABBank đã hoàn tất đợt 1 phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, nâng vốn điều lệ lên hơn 16.067,8 tỷ đồng trong tháng 7/2026. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành tiếp theo như chấp thuận tại công văn của NHNN, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ đạt 26.833,3 tỷ đồng.

Cột mốc chấp thuận tăng vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell.

Sự chuẩn bị chủ động về quy mô tài chính và năng lực quản trị rủi ro giúp cổ phiếu ABB nâng cao sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư cá nhân lẫn các quỹ đầu tư tổ chức quốc tế. Bước đi này cũng được xem là mắt xích then chốt để ABBank hoàn thiện các tiêu chuẩn định giá, sẵn sàng cho sự kiện chuyển sàn sang HOSE trong thời gian tới.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 28% so với mức thực hiện năm 2025 lên 4.500 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 32% lên 291.000 tỷ đồng; huy động khách hàng bao gồm giấy tờ có giá tăng 53% lên 247.417 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 9% lên 138.930 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5% theo quy định của NHNN.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 3.016 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ.