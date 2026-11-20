Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCOM: ABB) vừa công bố thông tin về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, đồng thời xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ABBank được phép chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. tỉ lệ thực hiện quyền là 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới.

Nếu phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, ngân hàng có thể thu về khoảng 8.034 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được sử dụng toàn bộ để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành văn bản số 11478/UBCK-QLCB xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBank. Với tỉ lệ phát hành 12%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu của ABBank (Ảnh: ABBank).

Như vậy, bên cạnh quyền mua cổ phiếu mới, cổ đông ABBank sẽ được nhận thêm cổ phiếu theo tỉ lệ 12% trong đợt phát hành sắp tới. Trước đó, vào tháng 7/2026, ngân hàng đã hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 15%.

Hai phương án phát hành mới là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026, với tổng quy mô tối đa 10.765,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ABBank dự kiến tăng vốn thông qua ba cấu phần gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa 8.033,9 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 1.928 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến đạt tối đa 26.833 tỷ đồng. Riêng phương án ESOP được ngân hàng dự kiến triển khai vào khoảng giữa năm 2027.

Trước đó, sau khi hoàn thành đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% trong tháng 7/2026, vốn điều lệ của ABBank đã tăng lên gần 16.068 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.301 tỷ đồng, tương đương gần 96% kế hoạch cả năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 21%, thấp hơn mức tăng của thu nhập, qua đó đưa tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 33% xuống còn 27%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ABBank vượt 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. tỉ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN ở mức 0,8%, trong khi tỉ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.