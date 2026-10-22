Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCOM: ABB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 4.301,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2.300,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, khoảng 87%. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 3.440,3 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ.

Riêng trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.285,1 tỷ đồng, tăng 103,4% so với mức 631,9 cùng kỳ 2025. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng cũng tăng 106%, từ 499,4 tỷ lên 1.028,1 tỷ đồng.

ABBank báo lãi trước thuế 9 tháng tăng gần 87%, đạt hơn 4.300 tỷ đồng (Ảnh: ABBank).

Đáng chú ý, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong tính đến hết tháng 9/2026 đạt 4.038,2 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong 9 tháng đầu năm đạt 14.304 tỷ đồng, trong khí đó chi phí lãi và các chi phí tương tự ở mức 10.267,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ các hoạt động khác tính đến hết ngày 30/9/2026 đạt 2.270,7 tỷ đồng, tăng so với mức 1.758,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi/lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối trong 9 tháng cũng tăng 116,4% so với cùng kỳ, từ mức 119,5 tỷ lên 258,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động 9 tháng ghi nhận mức tăng đáng kể, từ 1.740,6 tỷ đồng lên 2.110,5 tỷ đồng, tương đương 21,25%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng khoảng 12,9%, lên mức 1.391 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị tài sản của ABBank cũng ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt. Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận tại ngày 30/9/2026 đạt 276.575 tỷ đồng, tăng 25,5% so với mức 220,4 nghìn tỷ đồng tại đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, cho vay khách hàng sau dự phòng rủi ro của ngân hàng đạt 133 nghìn tỷ đồng, tăng gần 18% so với mức 112,7 nghìn tỷ đồng đầu năm 2026.

Đồng thời, tiền gửi của khách hàng đạt gần 153 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác đạt 71,7 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 34,1 nghìn tỷ ghi nhận hồi đầu năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng, ABBank có lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, đồng thời thu nhập lãi thuần và đóng từ các tổ chức tín dụng khác đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng ở chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro.