Lịch trình chào bán hơn 803 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng và lộ trình nâng vốn điều lệ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 690 và Công văn số 11478 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 19/11/2026, Ngân hàng TMCP An Bình được chấp thuận triển khai đồng thời hai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, đồng thời phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 12%.

Ngay sau khi nhận văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý, ngày 20/11/2026, ABBank đã công bố thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cả hai phương án trên. Theo lịch trình công bố, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3/12/2026 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cũng như nhận cổ phiếu thưởng là ngày 4/12/2026.

Đối với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%, ngân hàng dự kiến hoàn tất các thủ tục báo cáo kết quả phát hành và đăng ký giao dịch bổ sung ngay trong tháng 12/2026. Đối với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến hết ngày 12/1/2027, trong khi thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 14/12/2026 đến hết ngày 15/1/2027.

Tính chung trong năm 2026, cổ đông nắm giữ cổ phiếu ABB được hưởng tỷ lệ phân phối tổng cộng 27% bằng cổ phiếu, bao gồm 15% cổ tức bằng cổ phiếu đã hoàn thành trong tháng 7/2026 và 12% cổ phiếu thưởng trong đợt này, đi kèm quyền mua thêm 50% cổ phiếu mới giá 10.000 đồng mỗi đơn vị. Theo kế hoạch, nguồn vốn bổ sung thu được từ đợt chào bán ra công chúng sẽ được ABBank sử dụng để mở rộng hoạt động tín dụng.

Hai đợt phát hành này là cấu phần chính trong lộ trình tăng thêm vốn điều lệ tối đa hơn 10.765 tỷ đồng của ABBank. Sau khi hoàn tất phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng, ngân hàng dự kiến tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), qua đó nâng tổng quy mô vốn điều lệ lên mức tối đa 26.833 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027.

Lợi nhuận 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng, nợ xấu ở mức 0,8% và được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm

Kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của ABBank được triển khai trên cơ sở kết quả kinh doanh ba quý đầu năm tiến sát chỉ tiêu cả năm. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Cùng với kết quả lợi nhuận, quy mô bảng cân đối kế toán của nhà băng cũng mở rộng đáng kể. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank vượt mốc 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với thời điểm đầu năm. Về chất lượng tài sản và chỉ số an toàn, tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III được kiểm soát ở mức 0,8% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

Vào tháng 10/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã công bố quyết định nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ mức B2 lên mức B1. Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của ngân hàng đồng thời được điều chỉnh tăng từ b3 lên b2 kèm triển vọng Tích cực.

Về hoạt động quản trị và minh bạch thông tin, tại Chương trình Đánh giá chất lượng Công bố thông tin và Minh bạch giai đoạn 2025 đến 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, ABBank được ghi nhận là một trong các doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin. Đây là kỳ thứ ba liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026 ngân hàng đạt danh hiệu này từ HNX.

Bên cạnh lộ trình gia tăng quy mô vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng, ABBank cho biết đang tập trung đầu tư vào hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số trên toàn hệ thống. Trọng tâm triển khai gồm vận hành nền tảng ngân hàng lõi Core T24 R24, ứng dụng điện toán đám mây Google Cloud và số hóa quy trình giao dịch tại quầy.